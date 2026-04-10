La Diputación de Cáceres lleva a los futuros maestros la presentación del libro 'Franco para jóvenes' de Martínez Soler

Presentación del libro 'Franco para jóvenes' en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres ha impulsado la presentación del libro 'Franco para jóvenes', del periodista y escritor José Antonio Martínez Soler, que ha mantenido un encuentro con el alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado, para que la juventud conozca la realidad del franquismo y defienda los valores democráticos.

Martínez Soler ha explicado que escribió este libro ante la falta de conocimiento que, a su juicio, existe entre las nuevas generaciones sobre la dictadura franquista. "Estoy encantado de hablar para jóvenes, porque creo que os han educado sin contar nada sobre Franco. Los jóvenes habéis crecido libres y no sabéis lo que es vivir sin libertad".

En este sentido, ha lamentado que muchos jóvenes desconozcan la crueldad de la dictadura y ha advertido del riesgo de banalizar o idealizar aquel periodo histórico. "La libertad es como el oxígeno, se nota mucho cuando te falta", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que durante el franquismo "no podías reunirte con quien quisieras, amar a quien quisieras, vestirte como quisieras o expresar lo que pensabas".

Martínez Soler ha insistido en que "la libertad no está garantizada, no es un regalo", sino que "hay que conquistarla permanentemente". Por ello, ha defendido la necesidad de acercar a la juventud una visión documentada y crítica sobre el franquismo. "Queremos dar a conocer quién fue Franco y el régimen de terror que estableció, porque unos le querían y otros le odiaban, pero todos le temían".

Asimismo, el periodista ha hecho un llamamiento a combatir la desinformación y a fomentar el pensamiento crítico entre la juventud. "Hay muchos jóvenes que frivolizan sobre estos temas porque desconocen la realidad. Las redes sociales envenenan sin datos. Quiero que los jóvenes practiquen el espíritu crítico, que no se fíen de casi nada y que contrasten siempre la información", ha subrayado.

CONOCER MEJOR LA HISTORIA

El alumnado participante ha valorado muy positivamente la actividad y la oportunidad de reflexionar sobre un periodo de la historia reciente que consideran necesario conocer mejor.

La estudiante Noelia Moreno ha manifestado que, por lo que conoce de la historia, Franco "fue un dictador" y ha recordado la persecución sufrida por muchas personas durante el franquismo. "Persiguió a personas represaliadas, a quienes pensaban diferente, a autores como Lorca o a personas del colectivo. Creo que todas esas personas deberían tener un lugar en nuestros corazones y en nuestra memoria, porque fueron perseguidas solo por quienes eran", ha señalado.

Por su parte, Adrián Pulido ha advertido de que parte de la juventud reproduce discursos heredados del franquismo sin conocer realmente la historia. "Yo diría a los jóvenes que lean, que se informen, porque no todo es lo que parece. TikTok engaña mucho y es importante leer y conocer lo que realmente dicen y hacen los partidos políticos".

La actividad se enmarca en el programa que la Diputación de Cáceres viene desarrollando en institutos y en la Universidad de Extremadura para acercar a los y las jóvenes la Memoria Histórica y Democrática, promover el conocimiento de la dictadura franquista y abrir espacios de reflexión frente a la desinformación, los discursos de odio y la nostalgia del franquismo que todavía persiste entre parte de la juventud.