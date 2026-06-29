La Diputación de Cáceres movilizará, de su partida de emergencia, una ayuda urgente a Venezuela

Minuto de silencio de la Diputación de Cáceres en recuerdo de las víctimas del terremoto en Venezuela
Minuto de silencio de la Diputación de Cáceres en recuerdo de las víctimas del terremoto en Venezuela - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 29 junio 2026 13:11
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CÁCERES 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, en coordinación con alguna de las entidades que trabajan en el territorio, movilizará, de la partida que tiene la institución para ayuda humanitaria, una cantidad para destinar a Venezuela. En las próximas horas se determinará la cantidad y la vía.

Así se ha confirmado este lunes, en el que trabajadores y trabajadoras de la institución provincial han mantenido un minuto de silencio en las puertas de sus centros de trabajo como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano ante la magnitud de la tragedia que está viviendo.

La diputación se ha sumado así a la convocatoria realizada desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

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