La Diputación de Cáceres movilizará, de su partida de emergencia, una ayuda urgente a Venezuela

Minuto de silencio de la Diputación de Cáceres en recuerdo de las víctimas del terremoto en Venezuela - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, en coordinación con alguna de las entidades que trabajan en el territorio, movilizará, de la partida que tiene la institución para ayuda humanitaria, una cantidad para destinar a Venezuela. En las próximas horas se determinará la cantidad y la vía.

Así se ha confirmado este lunes, en el que trabajadores y trabajadoras de la institución provincial han mantenido un minuto de silencio en las puertas de sus centros de trabajo como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano ante la magnitud de la tragedia que está viviendo.

La diputación se ha sumado así a la convocatoria realizada desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).