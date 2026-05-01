La Diputación de Cáceres muestra su compromiso con la cultura y la creación literaria en la Feria del Libro de Cáceres

Una de las presentaciones de la Diputación de Cáceres en la Feria del Libro. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres participa un año más en la Feria del Libro de Cáceres 2026 con un espacio propio ubicado en el Paseo de Cánovas, donde se visibilizan las publicaciones promovidas por su Área de Cultura y la Imprenta Provincial.

Dentro de la programación de actividades de esta Feria, ha dado a conocer la tarde de este pasado jueves las publicaciones más recientes de la Institución Provincial, con la intervención de la diputada de Igualdad, Antonia Molina.

El primer bloque de presentaciones ha estado centrado en los títulos premiados en la edición 2025 de los Certámenes Literarios, con un paseo por el L Premio Novela Corta: El Amor de Cristina Cerrada; el XXXV Premio 'Ciudad de Coria' de Cuentos: 'Transeúntes', de Borja Criado y el XXVIII Premio 'Flor de Jara' de Poesía: 'Tragasapos', firmado por Christian Rincón.

Igualmente, se han dado a conocer las ediciones de El Pico de la Cigüeña traducidas a fala de la mano de José Soto; o, los contenidos del último número de la Revista Alcántara, que inicia una nueva andadura bajo la dirección de César Rina, estrenando nuevo formato tanto en el interior como en el exterior.

También ha habido espacio para la presentación de la edición de Estudios Locales dedicadas a Eduardo Olivera de la Riva y los primeros médicos de Las Hurdes bajo el Real Patronato de Alfonso XIII, de Fernando Vázquez Sánchez y El despertar lírico de Cáceres en seis poetisas ilustres de David Narganes Robas, además de Raíces. Cuaderno de viaje a la antropología cacereña con Francis Villegas.

Ya en el segundo bloque, del Jefe del Servicio de Memoria Histórica y Democrática, Fernando Ayala, ha dado a conocer los trabajos Patrimonio y memoria colectiva: actas de las asambleas del balneario de Baños de Montemayor (1897-1935), de Alejandro Jaquero Esparcía y Ana Cristina Botero Restrepo, y Presos políticos cacereños en centros penitenciarios situados fuera de la alta Extremadura durante el primer franquismo (1936-1954), de Juan García Pérez.

Ambas publicaciones forman parte de la Colección Memoria Democrática, iniciada en 2024, y en la que se incluye, del mismo modo, otros volúmenes como la reedición del Romancero Gitano de Federico García Lorca con las reproducciones de láminas originales del artista catalán Carles Fontseré.

Finalmente, se ha presentado el poemario 'Asamblea. Poesía reunida 1975-2025', a cargo del poeta, escritor y artista visual Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, 1957), invitado especial de la Diputación.

Reconocido con galardones como el Premio Nacional de Poesía 2009, el Premio de la Crítica 2012 o el Premio Castilla y León de las Letras en 2018, Mestre ha hecho una exposición de su trayectoria literaria, recogida en este libro y caracterizada por la riqueza expresiva de sus textos, su imaginación verbal y su compromiso crítico. Ha estado acompañado del escritor Francisco Javier Jiménez Bautista, encargado de conducir la presentación aportando su análisis y visión.

Con esta iniciativa, la Diputación Provincial de Cáceres reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, la literatura y el fomento de la lectura en la provincia, consolidando su presencia activa dentro de la Feria del Libro de Cáceres.