La Diputación de Cáceres organiza encuentros de buenas prácticas entre empresarios de los tres territorios Unesco

CÁCERES 16 Feb.

La Diputación de Cáceres ha organizado una serie de encuentros de transferencia de buenas prácticas en los tres territorios Unesco de la provincia cacereña, es decir, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Tajo-Tejo Internacional y el Geoparque Mundial Villuercas-Ibores Jara.

El principal objetivo de esta iniciativa es compartir experiencias, conocimientos y herramientas relacionadas con la sostenibilidad, la digitalización, el uso de las TIC, el marketing online y la adaptación al cambio climático. Durante estas jornadas se abordarán casos reales, iniciativas innovadoras y metodologías aplicadas al contexto rural y natural de los territorios Unesco, fomentando la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo económico local.

Los encuentros están dirigidos a personal técnico, gestores y distintos perfiles vinculados a la prestación de servicios en diferentes sectores empresariales. Se trata de una iniciativa del proyecto Teunesco, cofinanciado por la Unión Europea mediante el Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.

La participación es gratuita previa inscripción y los encuentros se desarrollarán en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas en varias fechas, según informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Por ejemplo, el martes 24 de febrero se llevará a cabo en el Circular FAB de Malpartida de Plasencia (Monfragüe) y la temática se centrará en la gestión sostenible del negocio turístico y rural en espacios protegidos. Se abordará la biodiversidad como elemento diferenciador, la historia reciente del territorio y las oportunidades que ofrece el turismo de naturaleza y ornitológico.

El jueves, 26 de febrero, la cita será en el Auditorio de las Comendadoras de Brozas (Tajo Internacional). Este espacio estará orientado a mejorar las capacidades del tejido empresarial y a reforzar la atracción turística de un destino ya estructurado, abordando herramientas de digitalización, marketing, sostenibilidad y rentabilidad de los negocios turísticos rurales.

Y el 3 de marzo, el encuentro será en el Centro de Visitantes del Geoparque Mundial Villuercas-Ibores Jara, en Cañamero. Se introducirá el papel de la huella ecológica, la geología y los recursos endógenos como elementos clave para impulsar un turismo sostenible y generar impacto económico positivo en el territorio.