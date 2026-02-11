La Diputación de Cáceres organiza una jornada para afrontar el reto demográfico desde la relación entre generaciones - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha organizado y financiado la celebración de la jornada 'Los municipios extremeños ante el reto demográfico, la cohesión social y la integración. Las Zonas de Contacto Intergeneracional', que tendrá lugar el próximo 12 de marzo en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, en horario de 9,30 a 13,30 horas.

La jornada está dirigida a personal técnico de empleo y desarrollo local, trabajo y educación social, dinamización, urbanismo, equipos docentes, así como a cargos públicos locales, asociaciones y entidades vinculadas con la intergeneracionalidad.

Se trata de una iniciativa en colaboración con el grupo de acción local Adicover, la Universidad de Extremadura y la Universidad de Granada a través del Proyecto Zcianext.

Con esta jornada, la diputación cacereña refuerza su compromiso con la lucha contra la despoblación en los municipios de la provincia y sigue dando pasos hacia la configuración de un Plan Intergeneracional Provincial, impulsando estrategias que favorezcan la integración y el contacto intergeneracional para la cohesión social y el desarrollo territorial.

Este encuentro permitirá presentar el nuevo concepto de Zona de Contacto Intergeneracional (ZCI), así como los criterios de viabilidad que determinan su implantación en los distintos territorios.

Durante la jornada se constituirán grupos de trabajo orientados a identificar necesidades, prioridades y oportunidades específicas de cada localidad, con el fin de diseñar posteriormente modelos de intervención ajustados a la realidad municipal, con acciones concretas que fomenten la convivencia entre generaciones y contribuyan a fortalecer el tejido social local.

Quienes estén interesados en participar pueden formalizar su inscripción de forma online hasta el próximo 9 de marzo, informa la diputación cacereña en nota de prensa.