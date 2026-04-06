La Diputación de Cáceres organiza el programa 'Tiempo Negro' con charlas, exposiciones y conciertos

Presentación del programa 'Tiempo Negro' de la Diputación de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha organizado una nueva edición del programa de memoria histórica 'Tiempo Negro', que se celebrará del 9 de abril al 29 de mayo en diferentes espacios de la capital cacereña, con charlas de historiadores, un concierto de flamenco a cargo de Manuel Gerena, teatro hecho por jóvenes, y dos exposiciones, una de ellas a cargo de José Manuel Ciria, que realizará intervenciones en varias ubicaciones.

La programación, dedicada en esta ocasión al exilio español tras la Guerra Civil, comienza este jueves, 9 de abril, con la conferencia de la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva Encarnación Lemus, que hablará sobre 'América: tierra de esperanza para los republicanos españoles'.

El jueves, 16 de abril, le tocará el turno al catedrátido de la UEx Julián Chaves que hablará sobre 'La quiebra de una ilusión y el retorno de lo imposible'. El miércoles, 20 de abril, la profesora de la Universidad de Sevilla María del Carmen Fernández, pronunciará la conferencia titulada 'Mujeres y niños. Los grandes olvidados del exilio'.

Este ciclo de conferencias --que tendrán lugar a la 19,00 horas en el salón de actos del edificio Pintores 10-- concluyen el jueves 14 de mayo con la charla titulada 'España, país de exilios y destierros. El gran éxodo de 1939', a cargo del catedrático Leandro Álvarez.

La música llegará el martes, 28 de abril, con el concierto del cantaor Manuel Gerena (Puebla de Cazalla, Sevilla) que a sus 80 años se subirá al escenario del Centro de Estudios Internacionales Charo Cordero acompañado al toque por Juan Ignacio González.

El teatro también estará presente en esta nueva edición de 'Tiempo Negro' a través de la obra titulada ' Que en España empieza a amanecer', de Ceferino R. Avecilla, y adaptada y dirigida por Juan Saúl Salomón. La edición será presentada el 22 de mayo y al día siguiente, el sábado 23, se representará en el complejo cultural San Francisco con un elenco de alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx.

En cuanto a las exposiciones, se han programado dos, una en el claustro del San Francisco dedicada a 'Escritores, científico y políticos extremeños en el exilio', que podrá verse del 18 al 29 de mayo y está comisariada por Mario Martín Gijón.

Y otra protagonizada por el artista José Manuel Ciria, titulada 'Memorias y cenizas' que ha comisariado Javier Remedios, y que se extenderá del 12 de junio al 30 de septiembre por diversos espacios de la ciudad y en diferentes formatos como instalaciones, performances, talleres o charlas.

También en el marco de esta propuesta de 'Tiempo Negro', impulsada por el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres, se celebrará el jueves 21 de mayo la gala de entrega del III Premio Conchita Viera, que pretende reconocer una figura que destaque en la lucha por la memoria.

Toda la programación se ha dado a conocer este lunes por parte de la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, acompañada por el responsables del Servicio de Memoria Democrática, Fernando Ayala, y los responsables de las distintas actividades como Javier Remedios, Juan Saúl Salomón, Mario Martín Gijón, y José María Chaves, en representación de la Peña Amigos del Flamenco de Extremadura.

RESPETO Y COMPROMISO

Gutiérrez ha indicado que este programa nace del "respeto" que la diputación cacereña profesa a la memoria democrática y también por el "compromiso" en la recuperación de dicha memoria, algo que se demuestra también de forma presupuestaria, ya que se ha incrementado en un 60% la partida destinada a memoria histórica, que alcanza ya los 650.000 euros en este ejercicio.

"Y lo hacemos porque no podemos ni debemos olvidar parte de nuestra historia, una parte muy importante de la historia, puesto que detrás de la memoria democrática hay personas, hay familias, hay historias que deben ser reconocidas, deben ser conocidas también y, sobre todo, dignificadas", ha explicado la vicepresidenta.

Gutiérrez ha explicado que con este programa la diputación cacereña pretende "dar a conocer la verdad y defender la justicia" en estos tiempos en los que, a nivel mundial, "estamos viviendo una situación muy complicada en el que están triunfando los autoritarismos en manos de autócratas que están poniendo en riesgo la democracia", y cuando a nivel nacional "hay partidos políticos que llegan a las instituciones e intentan ocultar parte de la historia y parte de la verdad de esta historia".

Por eso, 'Tiempo Negro' pretende dar a conocer a las nuevas generaciones "lo que sucedió" con el objetivo "fundamental" de que "podamos evitar entre todos que se puedan volver a producir o a reproducir ciertos errores del pasado". "Eso es lo que quiere esta institución, la Diputación de Cáceres. Queremos construir entre todos una sociedad mucho más consciente para que no se repitan esos errores del pasado", ha sentenciado.

DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN

Respecto a la exposición de José Manuel Ciria, el comisario Javier Remedios ha explicado que las obras que se podrán ver están hechas para esta muestra y se van a fabricar y producir para la ocasión. La idea es que a través de los colores que utiliza el artista --el rojo, negro, gris y el blanco-- se tenga un diálogo con la memoria pasada pero también proyecten "un mensaje hacia un futuro".

"De ahí que el rojo puede parecer que habla de la sangre o de la herida, el negro puede ser de la ausencia y el luto, el gris pueden ser procesos traumáticos que van avanzando, pero el blanco tiene una connotación de cierta esperanza. Y lo que queremos es, en este ciclo, dar ese toque que también es necesario de que la gente también avance", ha concluido Remedios.

Respecto a la obra de teatro 'Que en España empieza a amanecer', su director Juan Saúl Salomó ha explicado que se trata de "la historia en primera persona de una familia, de un terrateniente, un ultra conservador y católico que ve como el auge del bando nacional acaba minando a su propia familia y ve como ese deseo de que venza el bando nacional supone para él su destrucción moral y familiar".

"La obra es una reivindicación de la memoria democrática", ha señalado Salomón, que ha recordado que en este 2026, cuando se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil española, "es necesario recordar todo lo que eso supuso para no volver a caer en lo mismo" porque las guerras consisten en "matarse los pobres para que los ricos sigan siendo ricos".

Mario Martín Gijón se ha referido a la exposición 'Escritores, científicos y políticos extremeños en el exilio', a través de la cual el público se acercará a la creación artística de figuras como Arturo Barea; Enrique Díaz Canedo; el periodista y escritor Antonio Otero Seco; o la antropóloga Carmen Viqueira Landa, Carmen Muñoz Manzano o la política Margarita Nelken.

Sobre la figura del cantaor Manuel Gerena, el responsable de Amigos del Flamenco de Extremadura, ha destacado que representa la oposición a la dictadura y al franquismo. "Su cante es el grito desnudo frente a la tiranía, el cante lleno de ira, el desgarro de la garganta, la voz desnuda, el sentimiento al primigenio, la agonía, el puño apretado", ha resaltado Chaves.

El resposable del Servicio de Memoria Democrática, Fernando Ayala, ha recordado que esta edición de 'Tiempo Negro' se ha dedicado de forma monográfica al exilio y se ha reforzado la actuación con los jóvenes y el diálogo intergeneracional para fomentar la aportación de los veteranos a las futuras generaciones más jóvenes.