La Diputación de Cáceres participa en el congreso de arquitectura tradicional con un obra en Herrera de Alcántara

El diputado de Fomento, Fernando García Nicolás, participa en el congreso de arquitectura tradicional que se está celebrando en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente Tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, ha participado este jueves en la inauguración del congreso europeo FEEnERT sobre arquitectura tradicional, que se celebra en Cáceres y en el que se comparten los resultados de cuatro años de cooperación entre España y Portugal.

Una de las aportaciones de la institución provincial a esta cita es una obra piloto en las antiguas casas de pescadores de Herrera de Alcántara, que se suma al desarrollo de un sistema de indicadores territoriales, el mapeo de agentes del sector y acciones de formación y recuperación de oficios.

"La Diputación de Cáceres está demostrando que conservar el patrimonio de nuestros pueblos y adaptarlo a los retos climáticos y energéticos es posible con actuaciones concretas como la rehabilitación de las antiguas casas de pescadores de Herrera de Alcántara, nuevas herramientas de información territorial y el impulso a los oficios tradicionales", ha señalado García Nicolás.

El proyecto europeo FEEnERT reúne estos días, en el Palacio de Camarena, en Cáceres, a profesionales, investigadores, administraciones y especialistas de España y Portugal para compartir experiencias y resultados sobre arquitectura tradicional, eficiencia energética y adaptación al cambio climático.

En su intervención, García Nicolás ha puesto en valor la implicación de la institución provincial en este proyecto de cooperación transfronteriza y las cuatro actuaciones que, en este marco, ha desarrollado a lo largo de estos años.

Entre ellas destaca la ejecución del proyecto piloto de rehabilitación energética en las antiguas casas de pescadores de Herrera de Alcántara, donde se han aplicado soluciones compatibles con la arquitectura tradicional, respetando elementos como los muros de piedra, las estructuras de madera y las cubiertas de teja.

A esta intervención se suman la elaboración de un sistema de indicadores climáticos, energéticos y territoriales, disponibles en el Observatorio de la Agenda Provincial; el mapeo de empresas, profesionales, artesanos y entidades vinculadas a la arquitectura y construcción tradicionales, publicado en la Infraestructura de Datos Espaciales de la Diputación, y la organización del III Encuentro de Arquitecturas y Oficios Tradicionales, celebrado en Salorino en 2025.

El vicepresidente ha señalado que la participación de la Diputación en FEEnERT "no es una actuación aislada", sino que forma parte de una línea de trabajo que la institución mantiene desde hace años para recuperar la arquitectura tradicional y los oficios asociados a ella.

En este sentido, ha defendido que estos conocimientos no son solo parte de la identidad de los pueblos, sino que también pueden aportar soluciones actuales frente a retos como el cambio climático, la eficiencia energética y la sostenibilidad y "recuperar ese conocimiento no significa regresar al pasado, sino aprovecharlo, actualizarlo y combinarlo con la investigación y las tecnologías actuales".

También ha subrayado la importancia de que los resultados del proyecto se traduzcan en nuevas oportunidades para los municipios, así como el valor de la cooperación entre entidades españolas y portuguesas para compartir metodologías, experiencias y conocimiento técnico, informa la diputación cacereña.

Hasta este viernes 6 de noviembre, el congreso abordará cuestiones como la adaptación climática del patrimonio arquitectónico, la regeneración de los cascos históricos, la mejora energética de los edificios tradicionales, el uso de materiales naturales y la recuperación de los oficios.

FEEnERT está coordinado por Intromac y cuenta con la participación de diez entidades institucionales, académicas y profesionales de España y Portugal. Dispone de un presupuesto total de 2.016.210 euros, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del programa Interreg VI-A España-Portugal Poctep 2021-2027.

La Diputación de Cáceres participa como entidad beneficiaria, a través del Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial y del Servicio de Proyectos y Obras.