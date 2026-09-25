La Diputación de Cáceres participa en Jaén en el Encuentro de Oleoturismo España - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Las empresas Hábitat Cigüeña Negra de Valverde del Fresno y Los Encepados de Valdelacasa del Tajo han sido premiadas

JAÉN/CÁCERES, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cáceres se consolida como referente de calidad, sostenibilidad y emprendimiento en el Encuentro de Oleoturismo España, celebrado este viernes en el Recinto Ferial de Jaén (Ifeja), en el marco de la XXIV Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra Adentro.

Esta cita ha reunido a representantes institucionales y técnicos de las nueve diputaciones provinciales y de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) vinculados al proyecto Oleoturismo España. En representación de la Diputación de Cáceres ha participado el diputado provincial Javier Prieto.

En esta jornada se ha llevado a cabo la entrega de certificaciones de adhesión a las entidades socias del proyecto Oleoturismo España y se ha impartido la ponencia marco titulada 'Tendencias, retos y oportunidades del oleoturismo', a cargo de personal técnico de AEMO y la Secretaría Técnica de Oleoturismo España.

El encuentro ha finalizado con la entrega de los II Premios Oleoturismo España, galardones que reconocen las mejores iniciativas, empresas y experiencias vinculadas a la cultura del olivo, el aceite de oliva virgen extra (AOVE), la aceituna de mesa, el turismo sostenible y el desarrollo rural.

En esta edición, el Premio al Mejor Alojamiento Temático ha recaído en Hábitat Cigüeña Negra, situado Valverde del Fresno en la comarca cacereña de Sierra de Gata, en reconocimiento por "su extraordinaria integración en el olivar tradicional, combinando sostenibilidad, oleotermia, restauración gastronómica y una experiencia sensorial de máxima calidad".

Por su parte, el Premio al Emprendimiento Oleoturístico ha sido para la empresa Los Encepados, situada en Valdelacasa del Tajo, en pleno corazón del Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, por su innovadora propuesta de dinamización turística, eventos y catas dirigidas que enriquecen el tejido rural y abren nuevas vías de desarrollo territorial.

"Estos dos reconocimientos --ha señalado Javier Prieto-- afianzan el firme avance y la creciente profesionalización del sector en la provincia", dando continuidad al éxito logrado en la primera edición de estos premios, en los que la empresa cacereña Agropecuaria Carrasco (Almazara As Pontis y A Velha Fábrica), obtuvo una distinción a la Mejor Experiencia de Oleoturismo Integral.

FERIA TIERRA ADENTRO

De forma paralela al encuentro institucional, la provincia de Cáceres está presente con un espacio promocional dentro del stand de Oleoturismo España en la XXIV Feria Tierra Adentro, que se está celebrando este fin de semana en el Recinto Ferial IFEJA.

Desde este espacio, personal de información turística de la Diputación de Cáceres atenderá de manera continuada y pondrá a disposición del público visitante promocional general de la provincia, así como de la oferta de Oleoturismo Destino Cáceres.

El proyecto Oleoturismo España, impulsado originalmente en el marco del Programa Experiencias Turismo España con financiación de los fondos europeos NextGenerationEU y el Ministerio de Industria y Turismo (Mintur), concluyó su fase de ejecución en 2025 europea tras haber inyectado en la provincia de Cáceres un total de 162.500,00 euros.

Tras la finalización de estos fondos extraordinarios, la Diputación Provincial de Cáceres ha reafirmado su compromiso estratégico con el sector para dar continuidad al proyecto.

Esta apuesta garantiza no solo la asistencia y soporte continuado a la red de 66 servicios turísticos en la provincia, sino que maximiza el beneficio territorial al vertebrar el desarrollo rural sostenible, fijar población en las comarcas olivareras y potenciar la promoción comercial bajo el amparo de las dos figuras de calidad diferenciada como son la DOP Aceite Gata-Hurdes y la DOP Aceite Villuercas-Ibores-Jara.