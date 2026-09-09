La Diputación de Cáceres participa en Pontevedra en la clausura del proyecto europeo Agenda 2030 Local

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, participa en la clausura del evento final del proyecto europeo C2 Agenda 2030 Local, celebrado en Pontevedra - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Esther Gutiérrez defiende que el futuro del medio rural depende de la capacidad de adaptar los fondos europeos a la realidad del territorio

PONTEVEDRA/CÁCERES, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha participado este miércoles, en la clausura del evento final del proyecto europeo C2 Agenda 2030 Local, celebrado en la Diputación de Pontevedra.

Su intervención, enmarcada en el bloque temático 'Construyendo futuros rurales', ha puesto el acento en los retos de financiación y planificación de cara al próximo ciclo comunitario, de manera que ha reivindicado una mayor flexibilidad en las convocatorias y el papel de las entidades intermedias para evitar que los pequeños municipios queden excluidos de la financiación de la Unión Europea.

Gutiérrez ha señalado que la construcción de un futuro próspero para los pueblos no puede sustentarse en criterios urbanos estandarizados, advirtiendo que "la construcción del futuro rural dependerá de nuestra capacidad para adaptar los fondos a la realidad del territorio".

A partir de la experiencia de gestión de una provincia con alta dispersión demográfica y un 70% de municipios menores de mil habitantes, la vicepresidenta ha defendido que las diputaciones actúan como "un escudo técnico y financiero indispensable" para que los pequeños ayuntamientos puedan absorber recursos de la Unión Europea.

La representante de la diputación cacereña ha abogado por flexibilizar indicadores de impacto y criterios de elegibilidad, como los vinculados a la formación o a los servicios públicos básicos, para que respondan fielmente a las necesidades reales de los vecinos y no a rígidos trámites burocráticos.

La participación de Esther Gutiérrez ha formado parte del cierre institucional al evento del proyecto C2 Agenda 2030 Local, una iniciativa cofinanciada por el Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) y desarrollada de forma conjunta por las Diputaciones de Pontevedra, Cáceres y Huelva, las Comunidades Intermunicipales portuguesas del Alto Minho, Beira Baixa y Baixo Alentejo, y la Universidad de Vigo.

En sus tres años de andadura, este proyecto ha implicado a más de 80 ayuntamientos de la raya hispano-portuguesa para dotar a los pequeños municipios rurales de herramientas eficaces de planificación sostenible.

Así, en esta jornada de cierre han participado también alcaldes de la provincia como el de Bohonal de Ibor, Carlos Utrilla, el de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, o la alcaldesa de Herreruela, Gloria Romero, quienes han defendido, entre otras cuestiones, el mercado de productos locales como motor de desarrollo rural y cooperación transfronteriza.