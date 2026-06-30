La Diputación de Cáceres participa como socio en un proyecto europeo que impulsará la 'Ciclosenda del Tajo' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres participa como entidad socia en un nuevo proyecto europeo transfronterizo de la mano de entidades públicas españolas y portuguesas. Se trata de Ciclosend_Sur_Dos, iniciativa cofinanciada en un 75% por la Unión Europea a través del programa Poctep 2021-2027 que tiene como beneficiario principal a la Junta de Andalucía.

De manera general, este proyecto busca continuar con las líneas estratégicas del proyecto Ciclosend_Sur, en el que la Diputación de Cáceres también fue entidad socia. Fruto de ello se diseñó y creó la Ciclosenda del Tajo, una ruta cicloturística de 355 kilómetros que transcurre íntegramente por los territorios Unesco de la provincia de Cáceres, siguiendo el curso del río Tajo.

En esta segunda fase, todas las acciones de Diputación de Cáceres irán enfocadas a la promoción de esta ruta por etapas, que ya está teniendo una gran acogida en el panorama cicloturístico nacional y que pretende dar el salto al mercado internacional.

Con un presupuesto de 400.000 euros, se desarrollarán acciones como la mejora de los equipamientos de la ruta, la actualización de los materiales promocionales, y el impulso al desarrollo del producto turístico mediante talleres en el territorio.

Se realizarán diversas acciones de promoción y comercialización, como la participación en ferias especializadas, la organización de viajes para agencias de viaje y prescriptores de contenido, y el desarrollo de una estrategia de marketing digital. Además, se adquirirá una estación móvil de bicicletas para promover la ruta y fomentar la movilidad sostenible.

Estas actuaciones permitirán posicionar la Ciclosenda del Tajo como una ruta de referencia en la oferta cicloturística de España y Europa, poniendo en valor no solo el apasionante trazado, sino también el rico patrimonio natural, cultural y gastronómico que se puede disfrutar pedaleando por estos tres territorios privilegiados.

Dentro del proyecto europeo transfronterizo Ciclosend_Sur_Dos se encuentran igualmente las Diputaciones de Badajoz y Huelva, las Câmaras Municipales de Alcoutim, Mértola y Castro Marim , Turismo de Alentejo y Turismo de la Región del Algarve.