La Diputación de Cáceres pone en marcha el 100Kairós, un "laboratorio social" para retener el talento en el medio rural - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través de su Agencia de Empleo, ha dado el pistoletazo de salida a la fase operativa del proyecto 100Kairós, un sistema avanzado de inserción profesional que busca transformar el mercado laboral de la provincia.

En un acto de bienvenida a los participantes, se ha confirmado el éxito de la convocatoria, que ha recibido cerca de 350 solicitudes para las 100 plazas disponibles, atrayendo interés no solo en la provincia, sino también desde Badajoz, el resto de España e incluso el extranjero.

Este proyecto, que cuenta con la cofinanciación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nace con un doble objetivo estratégico: fijar población en el territorio mediante la retención del talento local y fortalecer la competitividad de las pequeñas empresas y productores rurales a través de la digitalización.

Durante la presentación, la vicepresidenta Primera de Diputación de Cáceres y diputada de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, ha destacado la singularidad de la iniciativa porque "no es una formación al uso, sino un programa piloto innovador, una política pública diseñada para abordar los retos de la provincia: la despoblación, el empleo y la cohesión social".

Gutiérrez ha subrayado que 100Kairós funciona como un "laboratorio social pionero", con una metodología propia diseñada para ser replicable en otros territorios si se confirman los resultados de éxito.

"El futuro del medio rural pasa por el talento, la innovación y la capacidad de generar oportunidades reales desde el territorio, desde cualquier punto de la provincia", ha afirmado la vicepresidenta, recordando que el programa busca "retener el talento, nos da igual la edad, porque sois un grupo diverso".