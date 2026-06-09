La Diputación de Cáceres pone en marcha unas jornadas para divulgar la gastronomía tradicional

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CÁCERES 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha organizado unas jornadas divulgativas del Plan de Sostenibilidad Turística de Tierras de Cáceres y Trujillo, que consistirán en divulgar la gastronomía tradicional en cuatro localidades de la provincia, con talleres y demostraciones de cocina en vivo, entre otras actividades.

Bajo el título de 'Gastronomía, turismo sostenible 360º y demostración culinaria', las jornadas se celebrarán los próximos 17 y 18 de junio en Puerto de Santa Cruz, Navas del Madroño, Torre de Santa María y Alcollarín.

Se trata de una propuesta formativa de la Fundación Restaurantes Sostenibles dirigida a profesionales, estudiantes y personas interesadas en la sostenibilidad aplicada a la hostelería y el turismo, financiada con fondos Next Generation EU de la Unión Europea.

Estas jornadas se celebrarán el miércoles, 17 de junio, en Puerto de Santa Cruz, de 10,00 a 13,00 horas en el Colegio Público; el mismo día llegarán a Navas del Madroño, de 17,00 a 20,00 horas, en las Escuelas Viajeras. En Torre de Santa María se celebrarán el jueves 18 de junio, de 11,00 a 14,00 horas, en el Edificio de la Mancomunidad, y también en Alcollarín, de 19,00 a 22,00 horas, en la Terraza-Bar del embalse de Alcollarín.

La iniciativa combinará una charla divulgativa y formativa con un 'showcooking' en directo, ofreciendo una visión práctica sobre cómo reducir el desperdicio alimentario, mejorar la eficiencia en cocina y poner en valor la gastronomía local como recurso estratégico para el desarrollo turístico sostenible. Posteriormente, habrá la posibilidad de degustar las elaboraciones realizadas.

La actividad se basa en un modelo de sostenibilidad 360º centrado en cuatro pilares fundamentales: producto, planeta, personas y patrimonio. A través de ejemplos reales y elaboraciones culinarias con producto local, los asistentes podrán conocer herramientas aplicables tanto al ámbito profesional como doméstico.

Además, el programa abordará el papel de la gastronomía tradicional como elemento de identidad territorial y motor de oportunidades en entornos rurales, conectando cocina, cultura y turismo sostenible.

La participación es gratuita y abierta a toda persona interesada, previa inscripción, que puede hacerse online a través del enlace del formulario de inscripción a las jornadas divulgativas y temáticas del PSTD Tierras de Cáceres y Trujillo.