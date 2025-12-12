La Diputación de Cáceres premia el proyecto 'Veredarte' sobre el impulso de núcleos culturales en los pueblos

Participantes en la segunda edición de la Escuela de Talentos de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Veredarte', elaborado por la estudiante Mara Amo, ha sido elegido entre 16 proyectos más de jóvenes estudiantes de la Universidad de Extremadura (UEx) en su mayoría, para recibir el Premio Escuela de Talento de la Diputación de Cáceres 2025.

'Veredarte' está enfoncado en el impulso de núcleos culturales y artísticos den los pueblos, mientras que otros proyectos que se han presentado a esta convocatoria han girado sobre el deporte, oratoria, salud, nuevas tecnologías o sostenibilidad, entre otras materias.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha sido la encargada de recibir a los 17 jóvenes que han concluido la segunda edición de la Escuela de Talento creada por la institución provincial y la Federación Española de Universidades Populares (FEUP), que se ha clausurado este pasado jueves con la exposición final de los proyectos que se han ido desarrollando a lo largo de este año .

"No solo sois el futuro, ya sois el presente", les ha dicho Gutiérrez en el acto en el que se ha llevado a cabo el fallo y la entrega del premio al proyecto ganador realizado por la estudiante de Filología Hispánica Mara Amo, beneficiaria, así, de una beca de 1.000 euros.

'Veredarte', tal como ha expuesto su creadora busca cerrar la brecha cultural en el entorno rural español, ofreciendo una solución a la falta de infraestructuras y oferta artística que afecta a muchos municipios. Bajo el lema "cultura que revitaliza", la iniciativa despliega una programación dinámica de microteatro, cine, exposiciones y talleres, diseñada no solo para entretener, sino para reactivar espacios públicos en desuso y devolver el protagonismo cultural a los pueblos.

Su gran valor, como ha destacado el jurado, reside en su modelo de gestión cooperativo con la implicación de los habitantes de la zona, creando una especie de núcleo o nodo central que permite extender o replicar la iniciativa a distintas localidades.

De esta forma, 'Veredarte' actúa como un motor de desarrollo local: fomenta la convivencia entre generaciones, impulsa el emprendimiento y da visibilidad a los artistas de la zona, convirtiendo la cultura en una herramienta clave para combatir la despoblación y la desigualdad.

En su intervención, la vicepresidenta de la diputación cacereña señaló que este es uno de los ejemplos de que la Escuela de Talentos "consigue sus objetivos, y lo hemos visto a lo largo de todos estos meses de trabajo".

"Programas de estas características -añadió- son fundamentales para descubrir vuestros talentos". Ese es el objetivo de la iniciativa impulsada por la diputación y la FEUP: identificar, capacitar y retener el talento joven en la provincia.

En esta segunda edición, 17 personas procedentes de distintas zonas de la región, y estudiantes en su mayoría de la UEx, han participado en un programa que ha combinado formación presencial, virtual y mentorías personalizadas.

A través de una metodología innovadora que promueve la inteligencia colectiva, se han trabajado competencias clave como el liderazgo, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

En el acto de clausura Gutierrez destacó el impacto transformador de esta iniciativa: "La Escuela de Talento es un claro ejemplo de cómo la apuesta en valor del potencial humano puede generar soluciones innovadoras para afrontar los retos de nuestra provincia. Estos proyectos son el cambio social y económico que queremos para nuestro territorio".

También resaltó los siguientes pasos que pueden ir dando "estos nuevos talentos", destacando instrumentos que la diputación pone a su disposición, como es la Agencia de Empleo, "acercaos a ella porque veréis que vais a encontrar acompañamiento personalizado y apoyo para emprender a través de un equipo de orientación profesional, así como contactos con empresas".

OTROS PROYECTOS

Otros proyectos que han ido naciendo y tomando forma en esta segunda edición de la Escuela de Talentos han sido 'Escuela de oratoria Lusitana', de Adrián Borrallo. Una escuela diseñada para ayudar a superar el miedo escénico y aprender a expresarse con seguridad. 'SostebliEX', de Lluis Pujol, que propone un ecosistema circular y regenerativo para fabricar envases biodegradables a partir de algas cultivadas localmente.

También, 'Ecos de Libertad', de Daniela Santos, que ha creado un programa de rehabilitación integral de caballos abandonados que incluye identificación, denuncias, evaluación veterinaria, planes alimenticios, etc. 'NovaMente', de Lucía Miguel Granado, es una iniciativa para mejorar la comprensión lectora y el pensamiento crítico, utilizando la criminología aplicada como herramienta metodológica.

'El Golazo', de Izan Guerra, plantea la creación de un club deportivo con un fin fundamental: constituir una comunidad donde se pueda entrenar, socializar y disfrutar de eventos deportivos, además de un restaurante temático. 'Aulas Nómadas', de Dalia de la Vera, propone la creación de una red de campamentos internacionales que promueva una educación intercultural, a través de talleres, ciencia, arte, naturaleza, deportes...

'Encuentros equinos', de Vanessa Gutiérrez de Leiva, busca democratizar el acceso a la terapia asistida con caballos para combatir crisis de salud mental, ofreciendo tratamientos accesibles a todo el mundo, superando el modelo privado y exclusivo; mientras que 'MINDSport HUB', de Óscar Sánchez, es una plataforma digital que integra entrenamiento físico y desarrollo mental y emocional.

'Experiencia scout para las aulas', de Adriana Sigüenza, quiere llevar la experiencia scout a los centros educativos, de manera breve y vivencial, para fomentar trabajo en equipo, autoconfianza y romper estereotipos. 'Céfiro: Terapia al aire libre', de Carmen Olmos Gutiérrez, es un proyecto de terapia realizado en la naturaleza, que trabaja la desconexión a través del movimiento y el entorno natural.

También se han presentado una plataforma de reproducción musical, de Héctor Antón Esteban, que está integrada en navegadores que permite generar listas automáticas de música en función de las necesidades del usuario: trabajo, rutina, ocio; y 'Sport 360º', de Álvaro Cabezas, es una App enfocada a combatir problemas de salud relacionados con la ausencia de actividad física.

'El Continental', de Víctor Benítez, plantea un restaurante con comidas del mundo para la búsqueda de la diversidad cultura, y a precio accesible. 'Entorno positivo', de Mario Espinosa, busca la implementación de un Sello de Calidad para clubes que garanticen un ambiente libre de violencia y presión desmedida hacia niños, niñas y árbitros.

'Nexora', de Antonio Delgado, es un proyecto que busca la sintonización de las personas a través e actividades online y offllne, invitando a expresar, compartir y desvirtualizar; y 'Vitalis', de Guillermo García, propone crear un centro enfocado, de manera especial, a personas mayores, con el fin de recuperar la movilidad, la fuerza y la ilusión.