Diputación de Cáceres presta apoyo técnico a municipios para evaluar daños y no descarta ayudas económicas

Bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres retiran una cubierta desplazada por la borras Kristin - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha puesto a disposición de los municipios de la provincia afectados por la borrasca 'Kristin' su personal técnico para evaluar los daños producidos por el viento y la lluvia, que provocaron caídas de árboles, desprendimientos de cubiertas y otros desperfectos que han afectado a numerosos edificios e infraestructuras públicas.

Por ejemplo, localidades como Brozas, que registró la mayor racha de vientos de 150 kilómetros a la hora, ya ha solicitado esta ayuda técnica para evaluar los daños producidos en el municipio.

Además de este apoyo técnico, la institución provincial no descarta habilitar una línea de ayudas económicas para ayudar al arreglo de los desperfectos que ha causado la borrasca, según ha anunciado la vicepresidenta Primera y portavoz del Gobierno provincial, Esther Gutiérrez, que ha pedido que la administración regional también se implique en ayudar a los pueblos afectados porque "lo necesitan".

Gutiérrez ha indicado que el día de ayer fue "muy complicado" para toda la provincia, aunque hubo zonas más afectadas que otras, como la capital cacereña, Coria y Trujillo, por lo que ahora la prioridad es evaluar los daños que se centran sobre todo en caídas de árboles en la vía pública, desprendimiento de tejado o desperfectos en las estructuras varias por inundaciones.

En total, los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) realizaron a lo largo de la jornada un centenar de intervenciones y el servicio se reforzó con 100 efectivos que trabajaron en diferentes municipios de la provincia, pero una vez atendida la emergencia, la Diputación de Cáceres trabajará ahora para poner a disposición de los alcaldes, los técnicos especialistas en valoración de daños.

Para ello, se están desplazando a las localidades que lo están pidiendo para "hacer un análisis, una valoración económica de los daños que tienen actualmente o que han sufrido, o incluso de posibles daños que se puedan dar en un futuro inmediato", ha dicho Gutiérrez.

"La Diputación siempre está pendiente y entendemos que tenemos que hacer un apoyo efectivo, real y práctico de cara a los municipios y eso es mandando a los técnicos especialistas para que ayuden a los ayuntamientos a catalogar, a cuantificar los daños o incluso al asesoramiento de por dónde debe ir", ha subrayado.

Además, ha pedido a la Junta de Extremadura a que "acompañe" también a los municipios en la recuperación de la normalidad y "no solo con visitas, sino también con actuaciones", ha dicho en alusión a la visita que ha cursado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola a Brozas. "No hay ningún compromiso más allá de la visita", ha reprochado.

"Desde aquí hacemos un llamamiento para que no solo queden visitas ya que las instituciones estamos para ayudar con personal y también con los medios que tenemos", ha recalcado.

A este respecto, y sobre si se abrirá una línea de ayudas económicas para ayudar a paliar los destrozos, Gutiérrez ha recordado que la Diputación de Cáceres "siempre" tiene una partida para cuestiones sobrevenidas y en otras ocasiones se han aprobado distintos fondos para paliar "ciertas situaciones que se han dado", por lo "no se descarta volverlo a hacer".

"Pero lo primero que necesitamos es hacer un análisis, una valoración técnica de los daños que ha habido en las localidades de la provincia de Cáceres para luego poder tomar decisiones", ha recalcado Gutiérrez, que ha insistido en pedir esa misma implicación en el resto de administraciones porque "la provincia lo necesita".