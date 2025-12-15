La Diputación de Cáceres recibe el archivo fotográfico de Marcelo Giraldo Buhavén de principios del siglo XX

La vicepresidenta Primera de la Diputación y Miguel Ángel de la Cruz Morales firman la cesión del legado fotográfico de Marcelo Giraldo Buhavén de principios del siglo XX - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MADRID/CÁCERES; 15 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha recibido como legado el archivo fotográfico de Marcelo Giraldo Buhavén, que supone un valioso testimonio visual de la comarca de La Vera, entre 1912 y 1936. La donación la ha recibido la vicepresidenta Primera de la institución provincial, Esther Gutiérrez, de manos del sobrino bisnieto del que fuera párroco de Jaraíz de la Vera y autor de "un trabajo único sobre la vida rural, social y religiosa de principios del siglo pasado".

Este fondo está compuesto por 17 cajas con 211 placas de vidrio que reúnen 269 imágenes, además de la cámara original de cajón de madera --datada entre 1880 y 1910-- y su trípode histórico, elementos empleados por Giraldo Buhavén en su trabajo fotográfico.

Las imágenes recogen escenas cotidianas, retratos, vida escolar, actos religiosos, trabajos del campo, panorámicas de Jaraíz de la Vera, Garganta la Olla y Yuste, así como excursiones y actividades sociales y educativas impulsadas en torno al Colegio del Niño Jesús.

Ha sido en la casa familiar de Miguel Ángel de la Cruz Morales, sobrino bisnieto del fotógrafo, en Madrid, donde Esther Gutiérrez acompañada por el alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, ha recibido la donación fotográfica de "uno de los autores más singulares y desconocidos del patrimonio visual de la comarca".

Gutiérrez ha agradecido, en nombre de la institución provincial, el gesto de generosidad hacia la sociedad en su conjunto de la familia de Giraldo Buhavén, y ha destacado "el enorme valor documental del conjunto, que constituye un testimonio único de la vida rural, social y religiosa de principios del siglo pasado, y que se integra ya en el Patrimonio Documental de la provincia de Cáceres".

En el acto ha estado presente también el historiador Carlos Muñoz Álvarez, que viene trabajando e investigando este fondo documental, y que, a sus 95 años, relata cómo la inquietud y curiosidad de Marcelo Giraldo, ha hecho que hoy Jaraíz de la Vera cuente con una historia documentada como hay pocas.

"Marcelo Giraldo montó un laboratorio y se dedicó a hacer fotografías, fue metiéndose por todos los rincones del pueblo y fotografiando a la gente más sencilla, a los niños, a las mujeres, a los trabajadores... Y ahora tenemos una colección de fotografías que lleva cien años sin conocerse, pero ahora se van a a conocer", ha indicado Carlos Muñoz.

Según el acta de donación suscrito y firmado este lunes, la institución se compromete a conservar, describir y digitalizar todo el archivo, que pasará a formar parte del repositorio digital bajo la denominación "Colección Marcelo Giraldo Buhavén", garantizando así su preservación y su acceso público.

UNA FIGURA DESTACADA DE JARAÍZ DE LA VERA

Además de su labor pastoral como párroco y arcipreste, Marcelo Giraldo Buhavén desarrolló una intensa actividad educativa, social y cultural. Impulsó la creación del Colegio del Niño Jesús, acercó el cine a la población local y dejó, a través de su obra fotográfica, un retrato excepcional de la vida cotidiana entre 1912 y 1936.

Fue, además, fundador y director de Hoja Parroquial de Jaraíz de la Vera, director de la revista Afán Jaraiceño y colaborador del periódico El Regional.

La Diputación Provincial de Cáceres, una vez completados los trabajos de descripción y digitalización, emprenderá acciones de difusión pública que incluirán exposiciones temáticas, la difusión a través del Portal Digital de Archivos, o la edición del libro 'Jaraíz, viaje a un tiempo (1912-1936) con un fotógrafo del pueblo', de Carlos Muñoz Álvarez, contemplado en el acuerdo de donación.

Asimismo, se entregarán copias digitales del fondo al donante, al autor del libro y al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. "Con esta donación ,la Diputación de Cáceres amplía su patrimonio documental con uno de los conjuntos fotográficos históricos más relevantes de La Vera, contribuyendo a la conservación y puesta en valor de la memoria gráfica de la provincia", ha concluido la vicepresidenta.