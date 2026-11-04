La Diputación de Cáceres reconoce el trabajo de las Oficinas de Igualdad de 14 Mancomunidades - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, y la diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina, han participado este miércoles en el II Encuentro para la promoción de proyectos territoriales en materia de igualdad de género, en un acto con el que se quiere visibilizar el trabajo que 14 Mancomunidades han realizado lo largo de 2025 y 2026, en el marco de la convocatoria de ayudas para proyectos de igualdad.

"Cuando pusimos en marcha estos proyectos de igualdad en el medio rural no queríamos simplemente hacer actividades en los pueblos. Queríamos algo más. Crear una red. Una red entre comunidades, entre profesionales, entre asociaciones y todas esas personas comprometidas con la igualdad que viven en nuestros pueblos", ha dicho Molina, que ha insistido en que "la igualdad construye desde lo cercano, desde cada municipio".

Precisamente, y más allá de los premios simbólicos, el principal propósito de la jornada es servir como punto de encuentro para compartir experiencias y buenas prácticas de proyectos mancomunados con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento, metodologías, enfoques innovadores de trabajo y creación de redes territoriales.

Uno de los momentos más esperados de este encuentro ha sido la entrega de reconocimientos a los proyectos mancomunados que han obtenido mayor puntuación en un proceso de evaluación técnica en el que se ha prestado especial atención a criterios del impacto territorial y la participación comunitaria e intergeneracional, elementos fundamentales a la hora de seleccionar prácticas que tengan la capacidad de movilizar al territorio y producir cambios.

TRES INICIATIVAS PREMIADAS

Así, las tres iniciativas premiadas son el proyecto 'Cuando nadie miraba' de la Mancomunidad Integral Valle del Alagón, una intervención territorial sobre la invisibilidad de los cuidados. El proyecto ha consistido en una campaña por fases para reconocer el trabajo de cuidados realizado históricamente por las mujeres.

La propuesta se desarrolló en doce municipios y combinó intervención en el espacio público, testimonios y una campaña articulada por fases. La amplitud territorial, la coherencia del planteamiento y la posibilidad de reutilizar los contenidos en el ámbito educativo la sitúan entre las propuestas con mayores méritos.

También ha sido reconocido el proyecto 'Raíces con futuro' de la Mancomunidad Valle del Ambroz, un proceso de memoria oral desarrollado en los 8 municipios de la mancomunidad y con la participación directa de 56 mujeres.

En esta propuesta se utiliza la gastronomía como hilo conductor para generar conversación y recuperar costumbres, trabajos, celebraciones y experiencias de las mujeres mayores. Las protagonistas participaron en la elección de los contenidos y el proceso combinó perspectiva de género, memoria oral y enfoque antropológico.

Y un tercer proyecto denominado 'Visibles y capaces. Rompiendo estereotipos superando obstáculos' de la Mancomunidad Tajo-Salor, una acción educativa que aborda de manera expresa la intersección entre género, discapacidad y ruralidad, en colaboración con Asindi Plena Inclusión Alcántara.

Este proyecto sitúa a las mujeres con discapacidad en el medio rural como protagonistas y referentes, evitando enfoques paternalistas. Se ha desarrollado en 9 ludotecas y 5 centros educativos.

Además de estos reconocimientos, en este encuentro se han otorgado dos Menciones Honoríficas especiales. Una a la Mancomunidad Comarca de Trujillo por el proyecto 'Mujeres que habitan, mujeres que ocupan', una acción audiovisual construida a partir de las experiencias de cinco mujeres con perfiles diversos.

Y otra a la Mancomunidad Zona Centro por la iniciativa 'Devolver la visita', una intervención educativa que invita a comparar las experiencias de mujeres extremeñas emigradas en las décadas de 1960 y 1970 con las de mujeres colombianas que residen actualmente en la comarca, mediante testimonios dobles en el aula.

Cabe recordar que hasta el 7 de noviembre se encuentra abierta y en plazo de presentación de proyectos una nueva convocatoria de ayudas directas dirigidas a Mancomunidades para impulsar proyectos de igualdad, línea que ha aumentado su dotación presupuestaria hasta los 200.000 euros.

Esta subvención permitirá a las Oficinas de Igualdad de las Mancomunidades de la provincia desarrollar acciones que permitan visibilizar el papel que las mujeres han tenido y tienen en el medio rural, los espacios que ocupan y su contribución al desarrollo social y económico.

El objetivo es "generar referentes positivos y relatos inclusivos que dignifiquen y reflejen la riqueza de sus aportaciones, permitiendo la reflexión crítica sobre los estereotipos de género y los papeles tradicionalmente asignados a mujeres y hombres", informa la diputación cacereña.

Los proyectos presentados recibirán una ayuda máxima de 12.500 euros y deberán ejecutarse entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2027.