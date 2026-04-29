La Diputación de Cáceres selecciona tres proyectos para desarrollar en el V Programa Emprendimiento de Circular FAB

Responsables de los proyectos seleccionados en el V Programa Emprendimiento de Circular FAB - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha dado a conocer los tres proyectos seleccionados en el V Programa Emprendimiento de Circular FAB que tienen que ver con la trazabilidad agroalimentaria, la movilidad sostenible y la creación de sotfware para autónomos. Los proyectos se denominan 'Databilidad Origen-Visible', 'YouConnext' y 'Kontaly' ya hora iniciarán un proceso de incubación con apoyo y asesoramiento personalizado para su desarrollo.

Ahora, tras esta "bienvenida", los tres proyectos inician un proceso de incubación de ocho meses, a lo largo de los cuales, los emprendedores recibirán acompañamiento experto y asesoramiento personalizado para avanzar en el desarrollo, la validación y la materialización de sus productos y servicios, tal como ha explicado la responsable del Centro de Referencia Circular FAB, Maribel Orjuela.

Las iniciativas, además, contarán con el apoyo de los laboratorios de fabricación digital de la Red Circular FAB, dotados con infraestructuras, equipamiento y tecnologías orientadas al desarrollo de prototipos, la experimentación y la creación de productos mínimos viables.

Con esta nueva edición, ha apuntado el diputado de Informática e Innovación de la Diputación de Cáceres, Tomás Sánchez Campo, la Red Circular FAB "refuerza su compromiso con el impulso al emprendimiento, la innovación territorial y el acompañamiento a proyectos con potencial de desarrollo en la provincia de Cáceres".

LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

'Databilidad Origen-Visible' es una iniciativa de Úrsula Sánchez y Pedro Rea que llega desde Garrovillas de Alconétar y está centrada en la digitalización y trazabilidad del sector agroalimentario de Extremadura mediante tecnología blockchain (registro digital compartido, descentralizado e inmutable).

Su propuesta permite generar un registro inalterable, transparente y compartido de toda la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor final, dando respuesta a la creciente demanda de información sobre el origen real de los alimentos.

'YouConnext' es una plataforma creada por Sergio Martín, de Cáceres, que conecta a personas con trayectos diarios similares para compartir vehículo. Su objetivo es reducir el uso de coches en solitario y ofrecer una alternativa de movilidad sostenible, especialmente en zonas periféricas con menor cobertura de transporte público.

'Kontaly' es un software de gestión "todo-en-uno" diseñado específicamente para autónomos y pequeñas empresas, creado por Óscar Escribano, de Santibáñez el Bajo. La plataforma centraliza la captación de clientes, la creación de presupuestos, la facturación electrónica y el control de gastos en una única herramienta intuitiva y adaptada a la normativa española.

Las iniciativas fueron seleccionadas entre las 37 candidaturas presentadas en esta convocatoria, lo que supone la mayor cifra de participación registrada desde la puesta en marcha del programa. Además, "se ha vivido un proceso de deliberación especialmente complejo debido al alto nivel de las candidaturas recibidas, lo que avala el acierto de la creación de este programa y, por supuesto, esta red", ha concluido el diputado.