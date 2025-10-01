Diputación de Cáceres trabaja con la Asociación de Jóvenes Empresarios para fomentar el emprendimiento en la provincia

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presiente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura (AJE), Javier Jiménez - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presiente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura (AJE), Javier Jiménez, han mantenido este miércoles una reunión para abrir vías de colaboración con el objetivo de fomentar el emprendimiento en la provincia.

Se trata de llevar a cabo acciones para incentivar, apoyar, asesorar a jóvenes emprendedores en el mundo rural de una forma conjunta desde ambas instituciones.

De este modo, el próximo 23 de octubre, la diputación cacereá colaborará en el desarrollo del Congreso sobre Emprendimiento Rural, que va a tener lugar en Montánchez, así como en la entrega de premios de Joven Empresario Regional, cuyo ganador optará al premio nacional.

Estos galardones premian la trayectoria empresarial, la digitalización, el relevo generacional, el desarrollo tecnológico y el fomento del emprendimiento en el ámbito rural de nuestra provincia, según ha detallado Javier Jiménez, quien ha destacado el trabajo que en este sentido está haciendo la diputación "por lo que queremos sumar fuerzas".

De cara al próximo año, Morales ha asegurado que establecerán líneas de trabajo concretas "para incentivar a los jóvenes y para conseguir el relevo generacional".