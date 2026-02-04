La Diputación de Cáceres trabaja en la reparación de la CC-350, tras abrirse un socavón debido a las lluvias - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área de Infraestructuras de la Diputación de Cáceres está ya acometiendo la obra necesaria para la reparación de la CC-350, donde se ha producido un socavón debido a las lluvias de los últimos días.

Así, este miércoles quedará completamente tapado el socavón, y en unos días, una vez que fragüe el hormigón, podrá abrirse la vía a la circulación.

Cabe recordar que ayer tuvo que cerrarse al tráfico la citada vía provincial, en el kilómetro 15, entre las localidades de Trujillo e Ibahernando, debido a los efectos de las lluvias.

Se han establecido desvíos en el kilómetro 10,100 y 17,200 para facilitar el tránsito de los vehículos, informa la diputación cacereña en nota de prensa.