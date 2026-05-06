La Diputación de Cáceres traslada a los universitarios su inversión en obra pública y el reto del relevo generacional

Mesa redonda de Obra Pública que se ha celebrado este miércoles en la Escuela Politécnica de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente Tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, ha participado, este miércoles, en la Escuela Politécnica de Cáceres, en la 'Mesa Redonda de la Obra Pública', dirigida a estudiantes de Ingeniería Civil e Ingeniería de Caminos con el objetivo de acercarles una visión global y actualizada del sector.

La jornada ha permitido al alumnado conocer de primera mano cómo se encuentra actualmente la obra pública, así como los principales retos y oportunidades que marcarán su futuro profesional. La mesa redonda se ha estructurado en torno a tres grandes líneas de trabajo: hidráulica, construcción y transportes, desde las que se ha abordado la situación del sector desde diferentes perspectivas.

Durante su intervención, García Nicolás ha puesto en valor el compromiso inversor de la institución provincial, destacando que el área de Fomento cuenta este año con cerca de 100 millones de euros destinados a infraestructuras, lo que refleja "la apuesta por mejorar los servicios y la calidad de vida en la provincia".

En relación con los desafíos del sector, el vicepresidente ha hecho referencia al encarecimiento de los materiales derivado del contexto internacional. En este sentido, ha subrayado que se están adaptando estos proyectos a la situación actual del mercado, "especialmente en el ámbito de las carreteras, donde el incremento del precio del betún ha obligado a revisar los presupuestos".

RELEVO GENERACIONAL

Asimismo, ha señalado la falta de relevo generacional en el sector como otro de los principales retos a afrontar, ya que "hay un problema muy grande de relevo generacional en las empresas", ha dicho García Nicolás.

"Sabemos que se han cerrado muchas por la jubilación de los dueños, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que son las que más movemos en el ámbito de la diputación, y es necesario trabajar por ese relevo, teniendo en cuenta, además, la gran demanda de personal que hay en sectores como el sector de la construcción, que siempre ha sido tradicionalmente muy absorbente en mano de obra", ha explicado.

En el ámbito hidráulico, el vicepresidente ha trasladado a los estudiantes la labor que desarrolla el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, encargado de la gestión y mejora de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en los municipios, "un servicio en constante crecimiento para dar respuesta a las necesidades de los pueblos".

La jornada ha contado también con la participación de representantes del ámbito universitario, institucional y empresarial, lo que ha permitido generar un espacio de diálogo en el que el alumnado han podido conocer distintas perspectivas del sector, así como trasladar inquietudes y acercarse a la realidad de su futura profesión.