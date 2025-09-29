La Diputación de Cáceres se une a la celebración del Día de Extremadura en Euskadi - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

VITORIA/CÁCERES 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres con la presencia de sus diputados, Javier Díaz Cieza y Sheila Martín, se ha unido a la celebración del Día de Extremadura en Euskadi para acompañar a los miles de extremeñas y extremeños que emigraron pero que siguen haciendo Extremadura fuera de la región

Los actos han tenido lugar durante el fin de semana en Vitoria-Gasteiz organizados por la Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi (Faede), que tiene como uno de sus principales objetivos promover el conocimiento de Extremadura: cultura, historia, geografía, tradiciones a través de diferentes eventos.

Durante la celebración se ha rendido un homenaje a Mikel Torres, actual vicelendakari segundo y Consejero de Economía, Trabajo y Empleo de orígenes extremeños, que ha recibido el Premio Veturia 2025 en reconocimiento a su colaboración con Faede. El broche final al acto lo puso la actuación del grupo de folk Chulumi.

En Euskadi, como apunta en su web de Faede, viven alrededor de 80.000 personas nacidas en Extremadura, que con sus descendientes pueden formar en torno a una comunidad de 200.000 personas.