La Diputación de Cáceres viaja al País Vasco para conocer la gestión de sus territorios Unesco

CÁCERES 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Desarrollo Sostenible y Turismo, ha organizado un viaje técnico al País Vasco con el objetivo de conocer experiencias de referencia en la gestión turística sostenible en territorios reconocidos por la Unesco.

Esta iniciativa se enmarca en el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Grand Tour Territorios Unesco de la provincia de Cáceres, y el diputado Javier Díaz ha destacado que "el principal objetivo es la creación de un gran itinerario turístico de largo recorrido que conecte los tres territorios Unesco de la provincia: la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, el Tajo Internacional y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Así, el Grand Tour permitirá a los viajeros descubrir y experimentar algunos de los recursos turísticos más atractivos y genuinos del territorio, recorriendo los paisajes más representativos de este macro destino a través de diferentes etapas, temáticas o modalidades de viaje.

Para avanzar en este proyecto, la Diputación de Cáceres trabaja también en la creación de un sistema de gobernanza turística conjunta entre los tres territorios, con el objetivo de impulsar un modelo de cooperación que fomente el desarrollo turístico sostenible de todos los municipios que forman parte de este destino y que contribuya a mejorar su visibilidad y posicionamiento.

"En este contexto, el viaje técnico permitirá analizar de primera mano cómo se articulan modelos de colaboración público-privada y cooperación interadministrativa en otros destinos consolidados. También nos está sirviendo para intercambiar experiencias, identificar buenas prácticas y explorar herramientas de gestión turística que puedan adaptarse al territorio cacereño", ha apuntado el diputado.

Durante la visita, la delegación está conociendo la gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y del Geoparque de la Costa Vasca, dos destinos que destacan por haber desarrollado un modelo turístico basado en la sostenibilidad, con una estrategia de promoción integrada y un relato territorial cohesionado.

Además de las visitas técnicas, el encuentro incluye espacios de diálogo y colaboración entre los participantes de los tres territorios UNESCO de la provincia de Cáceres, con el fin de intercambiar ideas, analizar desafíos comunes y avanzar en estrategias conjuntas que refuercen el desarrollo turístico sostenible del destino.