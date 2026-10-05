La Diputación de Cáceres vuelve a conquistar el premio a la Mejor Ganadería en la Feria Internacional Ganadera de Zafra - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabaña de ovino Merino Precoz de la Diputación de Cáceres ha vuelto a ser reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Feria Internacional Ganadera de Zafra, donde la institución provincial ha obtenido, un año más, el premio a la Mejor Ganadería.

La diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García, ha asistido este lunes a la entrega de premios de los concursos nacionales de las razas Merino Precoz, Ile de France, Merino Fleischschaf y Berrichon du Cher. Junto al equipo responsable de la cabaña ganadera de la Diputación, ha recogido este reconocimiento, que se suma a los numerosos galardones obtenidos por el ganado provincial en esta cita de referencia para el sector.

En las categorías de machos, la Diputación de Cáceres ha logrado los primeros premios a Mejor Macho, Mejor Borro y Mejor Cordero. En hembras, ha obtenido el primer premio a Mejor Oveja, el tercero en Oveja Borra y el segundo en Corderas.

Estos reconocimientos ponen nuevamente en valor el trabajo de la Diputación de Cáceres en la conservación y mejora de la raza Merino Precoz, así como su compromiso con el sector ganadero y con el mantenimiento de una actividad esencial para el medio rural y el territorio provincial, informa la diputación cacereña.