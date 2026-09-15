Directores de bienales de arte contemporáneo de Europa y América visitan el Museo Casa Pedrilla de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Pedrilla de la Diputación de Cáceres ha recibido este pasado fin de semana en la capital cacereña la visita de directores, comisarios e invitados de la Bienal Viral, un encuentro internacional de alta gestión cultural que reúne a representantes de diez de las bienales de arte contemporáneo más prestigiosas de Europa, Estados Unidos y América Latina.

La delegación ha recorrido la exposición 'Memoria y Cenizas', del artista José Manuel Ciria, una de las propuestas expositivas organiza por la diputación cacereña que más interés ha despertado entre los participantes.

La visita, organizada por la institución provincial en el marco de la Bienal Viral, ha permitido a los responsables de estos grandes encuentros internacionales conocer de primera mano una intervención artística que transforma el Museo Casa Pedrilla y establece un diálogo entre su historia, sus espacios y el arte contemporáneo.

Durante el recorrido, José Manuel Ciria ha explicado a los asistentes el proceso de creación de la muestra, así como las intervenciones y obras que ha concebido específicamente para el museo, sus patios y sus jardines.

La delegación ha podido acercarse a una exposición que no se plantea como una instalación convencional, sino como una intervención total en la que el propio edificio forma parte de la experiencia artística.

"El interés mostrado por la delegación internacional pone en valor la capacidad de la Diputación de Cáceres para impulsar proyectos de arte contemporáneo de relevancia y proyección internacional", ha apuntado la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la diputación, Esther Gutiérrez.

La visita se suma a otros recorridos por espacios culturales de la provincia, como el Museo Vostell Malpartida y el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, que han permitido a los participantes conocer la diversidad de la oferta artística cacereña y la apuesta de la institución provincial por acercar el arte contemporáneo al territorio.

La Bienal Viral se desarrolla entre Madrid, Torrijos (Toledo) y Cáceres, con la participación de directores y comisarios de bienales internacionales de arte contemporáneo.

La presencia de la delegación en el Museo Casa Pedrilla refuerza la proyección exterior de la cultura cacereña y el reconocimiento de la provincia como un territorio comprometido con la creación artística y el acceso a propuestas contemporáneas de calidad, informa la diputación cacereña.