Las dos primeras escuelas de tamborileros de la Diputación de Cáceres forman a 39 alumnos

ACEITUNA (CÁCERES), 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las dos primeras escuelas de tamborileros itinerantes desarrolladas en Aceituna y Acehúche impulsadas por la Diputación de Cáceres, en colaboración con la Federación Extremeña de Folklore, han celebrado este miércoles su clausura tras la formación de un total de 39 alumnos.

La gaita y el tamboril han resonado con fuerza, por parte de alumnos y alumnas de estas escuelas. Han 22 las personas de todas las edades que en Aceituna y 17 en Acehúche- han querido aprender una de las "señas de identidad cultural" de la provincia, que la vicepresidenta primera de la diputación, Esther Gutiérrez, ha destacado que no se pueden perder.

Gutiérrez ha estado acompañada del representante de la federación, Juan Vecino, en esta clausura, en la que han estado presentes también los alcaldes de Aceituna y de Acehúche, Josafat Clemente y Benito Arias.

Un acto de "suma importancia" porque este es un compromiso iniciado por la expresidenta de la institución Charo Cordero que este último año se ha querido "fortalecer y ampliar" con la apertura de estas dos primeras escuelas itinerantes, de modo que "se siembre la semilla en otras localidades donde no hay posibilidades de ofrecer esta formación musical", indica la institución provincial en una nota de prensa.

Los alumnos han aprovechado para pedir a la vicepresidenta y a la federación que continúen los cursos. "He aprendido mucho", ha dicho Noel Martín, de diez años, lo que también ha manifestado Crescencio González, quien reconoce que le ha "cogido mayor", pero que igualmente quiere "seguir aprendiendo".

Dos generaciones muy dispares que se han unido en el cariño e interés por las tradiciones de sus pueblos. Los alumnos han destacado asimismo la labor de su profesor, Sergio González.

La vicepresidenta ha recogido el guante de los alumnos, comprometiéndose a estudiar la ampliación de los cursos e incluso a la posibilidad de incluir otros instrumentos del folklore, algo que abordará con la federación, cuyo representante, Juan Vecino, ha reiterado, agradeciendo el apoyo de la institución y el interés de las y los alumnos.

Gutiérrez ha recordado que con estas escuelas itinerantes comienza un "sendero de aprendizaje" que se pretende hacer llegar a otros pueblos a lo largo del año, "despertando, así, el interés por esta formación, desde los más pequeños hasta los más mayores, porque el folklore no es cosa del pasado, es la voz de un pueblo que sigue cantando su historia ", ha apuntado Gutiérrez.

COMPROMISO CON EL FOLKLORE

Las escuelas de tamborileros itinerantes ha sido una apuesta por la formación, uno de los ejes principales del convenio que mantiene la Diputación de Cáceres con la Federación Extremeña de Folklore, que el último año aumentó en 40.000 euros, llegando a los 100.000 euros.

Una formación que se incluye en el programa 'Enraizarte', que contempla, además de estas escuelas itierantes, talleres de folklore sobre danza tradicional, música o vestuario, incentivando, así, la creación de agrupaciones folklóricas que mantengan vivas las tradiciones en aquellos municipios donde no hay personas formadas o recursos para poder establecer clases regulares.

Además, con este aumento del presupuesto del convenio, se ha podido profundizar en el resto de actividades que se desarrollan, como las actuaciones en pueblos de la provincia que solicitan a la federación la actuación de un grupo folklórico federado; el Festival Infantil 'Ángela Capdevielle', destinado a agrupaciones de formación infantil, fomentando la convivencia y congregando a más de 200 niños y niñas, y el Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo, uno de los más consolidados, con 39 ediciones, y que ofrece a los pueblos de la región una muestra intercultural de folklore de diferentes partes del mundo.