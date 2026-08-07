Efectivos del Sepei de la Diputación de Cáceres intervienen en el incendio de Casas de Castañar

Incendio en Casas del Castañar
Incendio en Casas del Castañar - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 7 agosto 2026 20:39
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   CÁCERES, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación Provincial de Cáceres ha intervenido en el incendio forestal que se ha declarado esta tarde en el término municipal de Casas del Castañar.

   En concreto han actuado tres camiones con sus dotaciones del parque de Plasencia, una bomba forestal pesada, una bomba nodriza pesada y un vehículo ligero.

   La proximidad y cercanía a casas aisladas obligó, a las 16,00 horas, a declarar el Nivel 1 de peligrosidad, que se dio por finalizado a las 17,30 horas, ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

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