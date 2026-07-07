La Escuela de Danza de Plasencia abre el plazo de matrícula para el curso 2026/27

PLASENCIA (CÁCERES), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Danza de Plasencia ha abierto el periodo de matriculación para el próximo curso 2026/27, que permanecerá hasta el próximo 24 de julio hasta las 14,00 horas.

La matrícula deberá formalizarse de manera presencial en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia, y el proceso está dirigido al alumnado de nuevo ingreso que haya superado las pruebas de acceso, así como a los estudiantes que cuentan con reserva de plaza para continuar su formación en el centro durante el próximo curso.

La Escuela de Danza de Plasencia ofrece formación en las modalidades de Danza Clásica y Danza Contemporánea, disciplinas que permiten al alumnado "desarrollar sus capacidades artísticas dentro de un entorno especializado, con un nuevo curso que dará comienzo en el mes de octubre".

Con esta nueva apertura del periodo de matriculación, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, ofreciendo a la ciudadanía un espacio de aprendizaje en el ámbito de la danza.