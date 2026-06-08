La Escuela de Danza de Plasencia celebra su gala de clausura este martes en el Teatro Alkázar - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

La Escuela de Danza de la Diputación de Cáceres ubicada en Plasencia pone el broche final al curso académico con la celebración de la gala 'Ecos de danza', una propuesta artística que tendrá lugar este martes, 9 de junio en el Teatro Alkázar de la ciudad.

Este espectáculo de clausura, que comenzará a las 19,30 horas con entrada gratuita, constituye uno de los momentos más especiales del año para la comunidad educativa de la escuela. A través de diferentes coreografías de danza clásica y contemporánea, el alumnado compartirá con el público el resultado de meses de aprendizaje, dedicación y crecimiento artístico.

'Ecos de danza' invita a realizar "un recorrido emocional por la delicadeza, la técnica y la expresividad de la danza clásica, así como por la energía, la creatividad y la fuerza de la danza contemporánea", informa la diputación cacereña. Sobre el escenario se reflejarán el esfuerzo, la constancia y la pasión que estudiantes y profesorado han desarrollado a lo largo del curso.

La gala está abierta a toda la ciudadanía y pretende acercar la danza al público, mostrando el talento y la evolución artística del alumnado de la Escuela de Danza de la Diputación de Cáceres.