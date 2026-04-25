El Estadio Príncipe Felipe de Cáceres estrena la 'Grada Diputación', que aumenta en más de mil sus localidades

El diputado de Deportes en la Grada 'Diputación' del Estadio Príncipe Felipe de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Estadio Príncipe Felipe de Cáceres cuenta ya con la nueva 'Grada Diputación', que se estrenó este pasado viernes con la presentación de la cantera y el partido del CP Cacereño contra el Guadalajara, que quedó con un empate a uno.

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, asistió al estreno de este nuevo espacio, en el que la institución provincial ha invertido 310.000 euros, y con cuya construción ha reafirmado su "compromiso con el deporte y con el acceso al deporte".

Un espacio que supone más de mil localidades, aunque será una zona abierta al público en general, se destinará de manera especial para llevar a colegios, distintos colectivos o asociaciones de la provincia que trabajen con personas vulnerables o con alguna discapacidad, así como a mancomunidades y otras entidades territoriales, tal como indicó en su día el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.