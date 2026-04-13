La exposición 'Yo quiero un novio aceitunero' de Lucía Herrero llega a Plasencia hasta el 17 de mayo

La exposición 'Yo quiero un novio aceitunero' de Lucía Herrero llega a Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 13 (EUROPA PRESS)

El proyecto fotográfico de Lucía Herrero 'Yo quiero un novio aceitunero', iniciativa encargada por la Diputación Provincial de Cáceres a la artista, recala en el complejo cultural Santa María de Plasencia, donde se podrá visitar esta muestra hasta el 17 de mayo.

El proyecto es el resultado de un proceso de 10 meses de trabajo en el que Lucía Herrero recorrió los pueblos de la provincia cacereña interpretando la cultura local desde una perspectiva de género, con el objetivo de visibilizar el papel fundamental de las mujeres en el mundo rural y en la sostenibilidad del territorio.

De este modo, 'Yo quiero un novio aceitunero' es un juego visual entre lo documental y lo teatral con las mujeres rurales cacereñas como protagonistas. A medio camino entre la fotografía y la puesta en escena, introduciendo el concepto de "fotojota", fusiona imagen y folclore, coreografía e identidad.

Este trabajo fotográfico "no se aferra a la nostalgia, sino que resignifica la memoria rural de Cáceres en un nuevo contexto, donde la tradición dialoga con lo contemporáneo", informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Tras pasar haber pasado por Guadalupe, Plasenzuela, Miajadas o Valencia de Alcántara, 'Yo quiero un novio aceitunero' podrá visitarse en la Sala de Exposiciones del complejo cultural placentino, situada en la primera planta, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas.

Cabe recordar que esta exposición fue inaugurada en Cáceres en marzo de 2025 en el marco del 8 de marzo (8M) y fue la pieza central de la campaña de sensibilización impulsada desde la institución provincial en el Día Internacional de las Mujeres.