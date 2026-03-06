Felcode cierra su misión en Bolivia con el refuerzo de alianzas institucionales y nuevas líneas de cooperación

Representantes de Felcode en su viaje institucional a Bolivia - FELCODE/DIPUTACIÓN DE CÁCERES

BOLIVIA/CÁCERES 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha concluido este viernes su agenda institucional en Bolivia tras una semana de trabajo que ha permitido reforzar alianzas institucionales y abrir nuevas perspectivas de cooperación entre Extremadura y el país andino.

Uno de los momentos centrales de la misión tuvo lugar el pasado miércoles con la visita al municipio de Tiwanaku, donde Morales pudo conocer de primera mano los avances del proyecto 'Ruta Turística Tiwanaku: Promoción del patrimonio cultural y natural como estrategia de desarrollo local sostenible en el municipio de Tiahuanaco', que ejecuta Felcode junto al CEPAD Bolivia y el Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanaku, con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Durante la jornada, Morales pudo compartir con los emprendedores locales que forman parte de esta iniciativa turística comunitaria, participando en un taller de creación de marca y organización de la ruta que busca consolidar una oferta turística basada en el patrimonio cultural y natural del territorio.

La visita incluyó también un recorrido por el Centro de Interpretación de la Cultura Tiwanaku, un espacio en cuya puesta en valor ha participado activamente Felcode y que ha permitido recuperar la antigua estación de tren del municipio para transformarla en un centro de información turística y divulgación histórica.

Este centro permite a los visitantes conocer la ingeniería y arquitectura de la cultura tiwanakota, así como aspectos de la vida cotidiana, la producción agrícola, las prácticas comerciales, las creencias religiosas y la organización social de esta civilización preincaica.

La agenda incluyó además la visita a varios emprendimientos vinculados a la ruta turística vivencial del municipio. Entre ellos, el proyecto familiar Thaki Tiwanaku - Saberes Ancestrales, donde la familia Choque comparte con los visitantes la experiencia de preparar la tradicional watia, una técnica milenaria de cocción bajo tierra propia de la cultura andina.

La delegación conoció también el albergue comunitario Kasa Achuta, una antigua hacienda restaurada y convertida en alojamiento turístico que integra además espacios de producción artesanal en cerámica y textil, que hoy son una realidad gracias a varios proyectos impulsados por Felcode.

ENCUENTRO CON EL EMBAJADOR

La misión institucional concluyó ayer en la Embajada de España en Bolivia, donde el embajador ofreció una recepción que reunió a representantes del Gobierno boliviano, autoridades locales y responsables de la cooperación española.

El encuentro contó con la participación de la ministra de Turismo, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Martha Yáñez; la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos; y el presidente de la Federación de Municipios de Bolivia, Flavio Merlo, junto al responsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Durante la recepción se realizó un balance de la agenda desarrollada estos días por la delegación de Felcode y del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), en la que se han mantenido encuentros con distintas autoridades del Ejecutivo boliviano para compartir experiencias en materia de gobernanza territorial, descentralización y desarrollo local.

Asimismo, se puso de manifiesto el papel que la cooperación descentralizada ha desempeñado en Bolivia durante las últimas décadas como parte esencial de la cooperación española, así como la voluntad de seguir reforzando esta colaboración en el marco del próximo Marco de Asociación País España-Bolivia 2026-2029.

Para Felcode, esta misión institucional ha permitido consolidar el trabajo que esta entidad desarrolla en Bolivia desde hace años junto al CEPAD, al tiempo que abre nuevas posibilidades de cooperación técnica en ámbitos como el turismo sostenible, el fortalecimiento de los gobiernos municipales y los procesos de descentralización.

La delegación extremeña regresa ahora a España tras una semana de intensa agenda institucional, con el compromiso de continuar impulsando iniciativas que refuercen el papel de los municipios como actores clave del desarrollo local y de la cooperación internacional.