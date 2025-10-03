El festival 'Gata Clásica' vuelve este otoño con cuatro conciertos en iglesias de la Sierra de Gata

CÁCERES 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Gata Clásica' vuelve este otoño con cuatro conciertos de música clásica que tendrán lugar los fines de semana 11 y 12 de octubre, y 18 y 19 de octubre, en Robledillo de Gata, Perales del Puerto, Santibáñez el Alto y Hoyos, municipios de la comarca cacereña de Sierra de Gata que disfrutarán de esta iniciativa cultural que busca acercar la música clásica al mundo rural.

En esta ocasión se podrá escuchar al Cuarteto Amadé, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Robledillo de Gata, el sábado 11 de octubre; al pianista y compositor Ramón Grau, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Perales del Puerto, el domingo día 12; a la Escuela de Música Notas de Bienvenida, con su directora y violinista, Alicia Lassaletta, en la iglesia de San Pedro Apostol de Santibáñez el Alto, el 18 de octubre, y a la Coral In-Pulso, en la Iglesia del Buen Varón de Hoyos, el día 19.

En todos los casos los conciertos, que comenzarán a las 19,30 horas, serán de acceso gratuito hasta completar el aforo de estos templos, que servirán de escenarios de este festival que pretende aunar cultura y riqueza patrimonial como un recurso turístico en la comarca serragatina.

Pero, además, este programa apoyado por la Diputación de Cáceres, a través del Parque Cultural Sierra de Gata, da un paso más en esta edición porque estrecha lazos con las Aldeas Históricas de Portugal, y, a la programación oficial se añade un concierto, el sábado 25 de octubre, en Castelo Novo, un recital de la soprano lírica Eleonora Devèze.

La programación ha sido presentada este viernes de la mano del director de este festival, Paul Richardson, junto a la vicepresidenta Primera de Tertitorio y Cultura la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el presidente de la Mancomunidad de Sierra de Gata, Pablo Iglesias; la alcaldesa de Hoyos, Mónica Moralejo, y del alcalde de Perales del Puerto, Andrés Manzano.

"El otoño es triste para quien no sabe divertirse, y ahora nos vamos a divertir un poquito con esta segunda edición del Festival Gata Clásica en su edición otoñal", ha señalado Richardson antes de desgranar el programa de esta segunda edición de otoño de un festival que ya se celebró en verano y que vuelve ahora en una nueva temporada.

Por su parte, la vicepresidenta Primera Esther Gutiérrez ha destacado la importancia de un programa "que acerca la música clásica al territorio, pero, además, en unos entornos mágicos, porque los escenarios son joyas patrimoniales y arquitectónicas de cada localidad, como pueden ser iglesias o ermitas".

El presidente de la mancomunidad ha calificado este certamen de "un auténtico privilegio", ya que incluye "un programa muy completo, muy exclusivo que llega a los municipios de una zona rural". "Es verdad que la situación en zonas rurales no es fácil, y podemos hablar de financiación local o de despoblamiento, pero tenemos que detenernos también en cuestiones como esta, en programas que se están llevando a cabo en nuestro medio rural", ha resaltado.

En parecidos términos se ha pronunciado el alcalde de Perales del Puerto que ha dicho que "festivales como este demuestran que la música clásica tiene mucho que decir en el medio rural". La alcaldesa de Hoyos ha incidido en la importancia de dotar a los pueblos de propuestas que atraigan turismo más allá de la temporada de verano y el reclamo de las piscinas naturales.

SOBRE LOS ARTISTAS

En cuanto a los artistas que participarán en este 'Gata Clásica', el primer concierto del día 11 de octubre en Robledillo contará con la actuación del Cuarteto Amadé, que reúne a músicos de la Orquesta de Extremadura (OEx) formados en escuelas europeas que comparten una vocación por la música de cámara. Han actuado ya en varios festivales de Cáceres y Badajoz.

El concierto del 12 de octubre en Perales del Puerto correrá a cargo del pianista y compositor Ramón Grau, nacido en Úbeda (Jaén) pero residente en Madrid. Ha centrado su carrera en la interpretación de música española, ha actuado en numeros festivales y tiene en su haber varios premios, además de haber compuesto la banda sonora de algunos largometrajes.

La violinista y docente Alicia Lassaletta actuará en Santibáñez el Alto el sábado 18 de octubre con algunos de sus alumnos de la Escuela de Música Notas de Bienvenida de Torre de Don Miguel, donde ha convertido la enseñanza musical en un motor de cohesión social y cultural. Niños, jóvenes y adultos participarán en este concierto con el objetivo de promover la tradición musical en la comarca.

El domingo, 19 de octubre, será la Coral In Pulso la que se oiga en Hoyos. Fundada en 2011 en Cáceres, se trata de una formación que surge del entusiasmo de un grupo de cantores bajo la dirección de María de la Luz Orozco. En este concierto interpretarán un programa variado con piezas de los siglos XI al XXI.