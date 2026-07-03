El Festival Gata Negra volverá a llenar de literatura la Sierra de Gata del 3 al 9 de agosto

Autoridades y organizadores en la presentación del VI Festival Gata Negra de novela negra, que se celebra en la Sierra de Gata del 3 al 9 de agosto - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Gata Negra volverá a llenar de actividades literarias, musicales y artísticas varias localidades de la comarca cacereña de Sierra de Gata, del 3 al 9 de agosto, con una programación que convierte a este certamen en el escaparate nacional de la novela negra.

La cita comenzará en Robledillo de Gata y continuará principalmente en el Parque Fluvial Feliciano Vegas de Moraleja, incorporando también actividades en La Moheda de Gata y visitas culturales a Torre de Don Miguel y a la localidad portuguesa de Idanha-a-Nova.

A lo largo de seis jornadas se sucederán mesas redondas, conversaciones literarias, presentaciones, encuentros con autores, propuestas infantiles y juveniles, actuaciones musicales, un mercado de proximidad, clubes de lectura, concursos y actividades participativas.

Entre los autores más destacados de esta edición figuran May R. Ayamonte, Susana Martín Gijón, Luis García Jambrina, Carlos Salem, Félix García Hernán, Carlos Zanón, Francisco Narla, Jesús Sánchez Adalid, Arantza Portabales, Rafa Melero, Graziella Moreno, Jerónimo Tristante, Lorenzo Fernández Prieto o Javier Menéndez Flores, entre otros.

Toda la programación se ha dado a conocer este viernes en una rueda de prensa en Cáceres en la que ha participado la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, junto al alcalde de Moraleja, César Herrero; el comisario del festival y escritor Luis Roso, y la coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, Myriam Navas, entre otras personas.

Se trata de una cita que está apoyada por la diputación cacereña desde su primera edición porque "genera actividad económica, promociona la provincia y convierte la cultura en una oportunidad para el desarrollo del medio rural", ha dicho Gutiérrez, quien ha añadido que el festival se ha consolidado como una de las principales citas culturales del verano extremeño y uno de los encuentros más destacados del género negro a nivel nacional.

Gutiérrez ha incidido en que el festival trasciende el ámbito estrictamente cultural para convertirse también en un importante recurso turístico. "Son muchos los autores y autoras que llegan de fuera, pero también muchas las personas que vienen a disfrutar de este género literario y de todas las actividades que conforman el festival. Es la excusa perfecta para conocer nuestra provincia, disfrutar de la gastronomía y de unos paisajes extraordinarios", ha señalado.

DINAMIZAR LOS PUEBLOS

La vicepresidenta ha recordado además que la Diputación de Cáceres apuesta por iniciativas que contribuyen a fijar población y generar oportunidades en el medio rural. "Siempre apoyamos proyectos culturales que dinamizan nuestros pueblos y crean redes de fortalezas. Gata Negra es un magnífico ejemplo de ello. Seis ediciones significan consolidación, presente y, sobre todo, futuro", ha subrayado.

De la misma manera, ha puesto en valor el carácter inclusivo y abierto del festival, así como su dimensión comarcal y transfronteriza. "Es fundamental que este festival siga creciendo mirando a toda la Sierra de Gata y también hacia Portugal. Cuando las fronteras no dividen, sino que unen, todos avanzamos de la mano", ha añadido.

Precisamente esa vocación comarcal ha sido uno de los aspectos destacados por el alcalde de Moraleja, quien ha recordado que desde el principio el objetivo fue crear un festival que trascendiera el municipio. "No queríamos un festival que se quedase en el término municipal; queríamos que fuese el festival literario de la Sierra de Gata, y así es", ha afirmado.

"Somos pueblos rayanos, lo llevamos en la sangre y tenemos que pensar de manera transfronteriza. Cada edición queremos hacer partícipe de este proyecto también a Portugal", ha insistido.

Por su parte, el comisario del festival, el escritor Luis Roso, ha destacado la evolución que ha experimentado Gata Negra desde su primera edición hasta convertirse en una cita imprescindible dentro del calendario cultural. "El Festival Gata Negra es ya un clásico del verano extremeño y uno de los festivales de novela negra más importantes del país", ha afirmado.

Roso ha asegurado que el certamen "compite ya con los grandes festivales nacionales, como los de Valencia, Barcelona o Getafe, y se sitúa muy cerca de citas históricas como la Semana Negra de Gijón", gracias al prestigio alcanzado, al número de autores participantes y a su creciente repercusión.