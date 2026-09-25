El Festival de Música Antigua vuelve a varios municipios de la provincia de Cáceres del 2 al 18 de octubre - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Plasencia, Hervás, Jarandilla de la Vera y Malpartida de Plasencia se convertirán en escenarios musicales

PLASENCIA (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

La música antigua volverá a encontrarse con el patrimonio de la provincia de Cáceres del 2 al 18 de octubre con la celebración de la tercera edición del Festival de Música Antigua de Plasencia (MAP), una propuesta cultural impulsada y organizada por la Diputación de Cáceres que amplía su programación a cuatro municipios del norte de la provincia.

Durante tres fines de semana, el MAP ofrecerá conciertos y actividades en Plasencia, Hervás, Jarandilla de la Vera y Malpartida de Plasencia, con una programación que reúne a destacados intérpretes y formaciones de música antigua.

Todo ello de la mano de artistas y formaciones de reconocido prestigio nacional e internacional como las formaciones La Spagna, The Counterpoints, la Orquesta Barroca de Badajoz, La Recercada, el conjunto Forma Antiqva, Capella de Ministrers o el Dúo Orpheo.

El MAP propone también una manera diferente de descubrir algunos de los espacios culturales y patrimoniales de la provincia. Así, los conciertos tendrán como escenarios el Auditorio de Santa Ana y el Complejo Cultural Santa María de Plasencia, el Museo Pérez-Comendador de Hervás, el Museo de los Escobazos de Jarandilla de la Vera y la Iglesia de San Juan Bautista de Malpartida de Plasencia.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha presentado este jueves, en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia, una edición que, ha señalado, "consolida un festival que ha encontrado su espacio y que cuenta ya con el respaldo del público".

Junto a ella han participado en la presentación la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Plasencia, María Luisa Bermejo, y el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado.

Gutiérrez ha hecho hincapié en que uno de los principales rasgos del festival es que todos los conciertos serán gratuitos hasta completar aforo, "una apuesta de la Diputación de Cáceres por facilitar el acceso a una cultura de calidad y evitar que el precio sea una barrera para el público".

"Los espacios patrimoniales no son un simple escenario: forman parte del festival", ha destacado Esther Gutiérrez, subrayando la capacidad de la cultura para "hacer provincia" y generar actividad en el territorio. En este sentido, el alcalde de Malpartida de Plasencia ha agradecido a la diputación "que haya sacado a otros pueblos del entorno de Plasencia una programación como esta, porque los pueblos pequeños no tendríamos capacidad de organizar algo similar".

Por su parte, la concejala placentina ha manifestado su "satisfacción por formar parte de un proyecto que vertebra el territorio y establece vínculos". Serán tres fines de semana a lo largo de los cuales se podrá hacer un recorrido por la música antigua, desde el Renacimiento al Barroco, conectando con música, tradición popular y distintas culturas y territorios, a la vez que se descubren también los espacios y pueblos donde se celebran los conciertos.

CONCIERTOS HABLADOS

Como principal novedad de esta edición, el MAP incorpora los 'Conciertos hablados', tres encuentros concebidos para que el público no solo escuche música, sino que pueda conocer de cerca los instrumentos y conversar con sus intérpretes.

Alejandro Marías, Daniel Zapico y Carles Magraner acercarán, respectivamente, el violonchelo barroco, la tiorba y la viola da gamba en un formato pensado para todo tipo de público y que no requiere conocimientos musicales previos.

"No hace falta ser músico ni tener conocimientos de solfeo, solamente hace falta curiosidad", ha señalado Gutiérrez, reivindicando una programación que busca combinar la excelencia artística con la cercanía. La vicepresidenta ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos de Plasencia, Hervás, Jarandilla de la Vera y Malpartida de Plasencia, así como de la Diócesis de Plasencia y del Consorcio Museo Pérez-Comendador-Leroux.

También ha tenido palabras de reconocimiento para el director del festival, Nacho Marín, que no ha podido asistir a la presentación por motivos de salud, y para el público, cuya acogida en las anteriores ediciones ha contribuido a la consolidación del MAP.

Con esta tercera edición, la Diputación de Cáceres reafirma su apuesta por una cultura de calidad, gratuita y accesible, capaz de llegar a distintos puntos de la provincia y de poner en diálogo la creación artística con el patrimonio y los municipios.