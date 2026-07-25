El Festival de Oficios Artesanos llega este sábado a Serradilla con talleres, clases magistrales y pasacalles

Festival de Oficios Artesanos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 25 Jul. (EURPOA PRESS) -

El Festival de Oficios Artesanos, impulsado por la Diputación de Cáceres, llegará este sábado, 25 de julio, a la localidad cacereña de Serradilla, en la que tantos vecinos como visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades para conocer técnicas tradicionales, procesos creativos e innovaciones en la artesanía popular.

Así, la Plaza de la Constitución se transformará en 'Plaza de los Artesanos' desde las 18,00 horas, en la que se podrán adquirir productos artesanos y admirar en vivo cómo trabajan esas piezas artesanía de la alfarería y cerámica, del textil, corcho, resina artística o cestería.

Además, todos aquellos que quieran vivir la experiencia de elaborar su propia pieza artesana, se proponen talleres participativos en distintos horarios, de tal forma que 18,30 a 20,00 horas, se podrá aprender a elaborar monederos en corcho, una pieza al torno o un cesto de castaño, señala la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Por su parte, de 20,15 a 21,45 horas, será el turno de los talleres de pulseras de cuatro cabos, de customización de prensas, elaboración de minividrieras y de decoración con plantilla sobre loseta de barro, mientras que de 22,00 a 23,30 horas, la jornada finaliza con los talleres de iniciación a la alfarería, de elaboración de tapiz con macramé y de creación de biojotas.

A esto se suma, además, a partir de las 19,00 horas, el pasacalles del Grupo de Coros y Danzas El Respingo, de Jaraicejo, y una clase magistral sobre la elaboración de una pieza de alfarería, de la mano de César Rodríguez Ramos, a las 21,00 horas.