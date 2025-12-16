La fiesta de 'La Borrasca' de Ceclavín (Cáceres) busca ser de Interés Turístico Regional

Presentación de la fiesta de La Borrasca de Ceclavín - EUROPA PRESS

CÁCERES 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Ceclavín celebra del 23 al 27 de diciembre sus fiestas de 'La Borrasca', para las que busca, por segundo año consecutivo, el título de Interés Turístico Regional, por la tradición y el "legado vivo" que estos festejos suponen para el municipio, que cada año vive la Navidad con su día de 'La Machorrita' y sus carreras de caballos por la calle Granadera, los días 26 y 27 de diciembre.

Se trata de unos festejos que "representan el espíritu del municipio" y que "combinan tradición, hospitalidad y una alegría compartida", ha dicho el alcalde de Ceclavín, Arturo González, que ha presentado este martes las fiestas junto al diputado de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres, Javier Díaz Cieza, quien ha destacado el apoyo de la institución provincial a este tipo de fiestas que representan el acervo rural.

"Las fiestas de 'La Borrasca' no solo son un evento más en el calendario navideño, son una expresión viva de nuestra identidad, un reflejo de nuestras raíces y un legado que transmitimos de generación en generación. En Ceclavín, estas fiestas representan el espíritu de nuestra tierra, un espíritu que combina la tradición, la hospitalidad y la alegría compartida", ha dicho el alcalde, que ha añadido que estos días el pueblo vive "un ambiente único, envolvente y festivo".

Así, el día 23 de diciembre, vísperas de Nochebuena, las partidas de amigos o "borrascas" se van reuniendo cada uno con su "machorrita", una cabra estéril protagonista de la fiesta, para dirigirse hacia la Plaza de España, donde se entonan canciones típicas.

Antiguamente esta cabra se comía el día siguiente, los días de Nochebuena y los días de Navidad, pero "ya no se hace eso" y las cabras esa misma noche vuelven otra vez al campo con otros animales y "no les pasa absolutamente nada", ha apuntado el alcalde, que ha añadido que durante estas fietas, "las mesas se llenan de productos locales y de recetas tradicionales que conquistan los paladares más exigentes".

Ya los días 26 y 27 de diciembre, de 16,00 a 18,00 horas, llega el momento de las carreras de caballo, en las que más de 150 jinetes bajan por la calle Granadera. "Desde bien temprano vamos a preparar nuestros caballos y nuestros carros para dirigirnos hacia el santuario de Nuestra Señora del Encinar, que es la patrona de Ceclavín", ha explicado el alcalde.

Una vez allí, se le dan tres vueltas al santuario en sentido contrario a las agujas del reloj, para pedirle protección para los caballos. Cuando acaba ese ritual, los jinetes vuelven al pueblo para divertirse en la plaza de España y de casa en casa, hasta que llegan las cuatro de la tarde y "los nervios se ponen a flor de piel" porque "llega la hora de la carreras".

Se trata de unas fiestas que atraen a numerosos visitantes, lo que genera una actividad comercial y promueve la hospitalidad que caracteriza a Ceclavín donde "nadie se siente forastero". "Las puertas de las casas siempre están abiertas al visitante y nunca le faltará a nadie un vaso de vino, un coquillo o un cachino de patatera", ha dicho el alcalde en la presentación.

"Estas fiestas no solo son un motivo de celebración para los ceclavineros, son además una oportunidad para abrir nuestras puertas y mostrar al mundo la riqueza de nuestra tierra, el encanto de nuestras calles y sobre todo la calidez de nuestra gente", ha recalcado.

Ceclavín cuenta ya con dos esculturas en el pueblo dedicadas a estas fiestas, una en la Plaza de España que representa a 'La Machorrita' y otra dedicada a los caballistas. También hay un libro que se creó hace dos años, una página web y un cancionero tradicional.

Con todo este material, Ceclavín ha solicitado a la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura, por segundo año consecutivo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. "Sabemos que es muy difícil, porque son muchos pueblos los que están intentando tener alguna fiesta de interés turístico, pero nosotros cumplimos todos los requisitos y vamos a ser muy pesados, porque lo vamos a intentar y a insistir todos los años", ha recalcado el regidor.

El origen de la fiesta no está muy claro aunque podría provenir de la tradición de celebrar los quintos, los jóvenes que tenían que incorporarse al servicio militar, pero también tiene su parte religiosa porque se celebra en Navidad. Los documentos más antiguos que hablan de este festejo son del año 1927 porque se recogieron los en un periódico provincial.

El nombre de 'La Borrasca' hace referencia a un grupo de amigos que van armando alboroto y jaleos por las calles. "Van armando bullicio y se dice por ahí viene una borrasca cantando", ha concluido el alcalde.