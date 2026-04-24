El flamenco comprometido de Manuel Gerena sonará el 28 de abril dentro del ciclo 'Tiempo Negro' de Cáceres

Archivo - El cantaor Manuel Gerena - EMILIO BARBERI - Archivo

CÁCERES, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Manuel Gerena, acompañado a la guitarra por Juan Ignacio González y con la colaboración de la Asociación Amigos del Flamenco de Extremadura, será el encargado de poner música y voz al programa 'Tiempo Negro', impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres.

La iniciativa, cuyo titulo es 'Un cantaor para la memoria' y que combinará música y compromiso social, se celebrará el martes, 28 de abril, a las 19,00 horas en el CEI Presidenta Charo Cordero.

Gerena, nacido en La Puebla de Cazalla (Sevilla) en 1945, es una de las figuras más representativas del flamenco comprometido, según ha destacado la Diputación de Cáceres en un comunicado. Cantaor y poeta, su trayectoria está marcada por un "firme posicionamiento sociopolítico" que lo ha convertido en un referente de la lucha antifranquista desde la cultura.

Desde sus inicios en concursos locales en Andalucía hasta su consolidación como artista profesional a finales de los años 60, desarrolló una intensa carrera caracterizada "por la defensa de la libertad, la justicia social y la dignidad", ha agregado la diputación. Además, su contacto con figuras como Rafael Alberti o Paco Ibáñez le permitió integrarse en los circuitos de la canción protesta.

A lo largo de su carrera ha publicado 34 discos, 8 libros de poesía y ha ofrecido más de 3.000 conciertos en todo el mundo. Entre su obra discográfica destacan títulos como 'Cantando a la libertad', 'Cantes del pueblo para el pueblo' y 'Alianza del Pueblo Nuevo', entre otros.

La diputación provincial resalta, por último, que su obra sufrió censura, lo que "refuerza" su papel como símbolo de resistencia cultural vinculado a la lucha antifranquista. En 2013 fue reconocido con la Medalla de Andalucía a la Cultura.

CONFERENCIA SOBRE MUJERES Y NIÑOS EN EL EXILIO

El ciclo 'Tiempo Negro' continuará el miércoles 29 de abril con la conferencia 'Mujeres y niños. Los grandes olvidados del exilio', impartida por la profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, María del Carmen Fernández Albéndiz.

La cita tendrá lugar a las 19,00 horas en el salón de actos del Edificio Pintores, 10, de la Diputación de Cáceres.

Fernández Albéndiz, especialista en historia política española de los siglos XIX y XX, abordará el papel de los colectivos más vulnerables durante el exilio republicano tras la Guerra Civil, poniendo el foco en las experiencias de mujeres y menores.

La investigadora cuenta con una amplia trayectoria académica y ha participado en numerosos proyectos vinculados a la Memoria Histórica. Entre sus publicaciones destacan trabajos sobre la II República, la Guerra Civil, el franquismo y el exilio, así como obras como 'Los andaluces y el exilio republicano de 1939' (2014) y 'Caídos por la República y por la Patria: los Diputados por Andalucía de 1936' (2021).