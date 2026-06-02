El Fondo Extremeño Local de Cooperación forma a técnicos municipales de Honduras en la gestión de residuos sólidos

CÁCERES, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) desarrollan desde este pasado lunes en Tegucigalpa la tercera edición del curso 'Métodos y Técnicas para la Gestión de Residuos Sólidos a Nivel Municipal en Honduras', una iniciativa formativa que se ha consolidado como una de las principales herramientas de capacitación para fortalecer la gestión ambiental de los gobiernos locales del país.

El acto de lanzamiento tuvo lugar en la sede de la AMHON y contó con la participación de representantes de las instituciones impulsoras de la iniciativa, así como de autoridades nacionales vinculadas al ámbito ambiental y municipal.

Durante el acto inaugural intervino de manera telemática el presidente de Felcode y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien destacó el valor de esta iniciativa como ejemplo de cooperación entre gobiernos locales de ambos lados del Atlántico.

En su intervención, Morales señaló que "detrás de este curso hay mucho más que una acción de capacitación. Hay años de trabajo conjunto, confianza mutua y cooperación entre instituciones que comparten una misma convicción: que los gobiernos locales tienen un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y en la construcción de territorios más sostenibles", recoge la diputación provincial en una nota de prensa.

Asimismo, ha subrayado que esta tercera edición es fruto de una alianza consolidada entre Felcode y la AMHON, impulsada desde 2018, y reiteró el compromiso de las entidades locales extremeñas con el fortalecimiento institucional de los municipios hondureños.

La "elevada" demanda registrada en esta edición, vuelve a poner de manifiesto el interés de los municipios hondureños por fortalecer sus capacidades en esta materia. Más de 200 personas presentaron su solicitud para participar en una formación que finalmente cuenta con 60 alumnos procedentes de 34 municipios de los 18 departamentos del país y representantes de 16 mancomunidades.

Durante las próximas trece semanas, los participantes adquirirán conocimientos y herramientas para analizar la situación de la gestión de residuos en sus municipios, identificar desafíos y diseñar propuestas de mejora orientadas a la prestación de servicios más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades de la ciudadanía.

La formación combina contenidos teóricos impartidos en modalidad virtual con actividades prácticas y espacios de intercambio de experiencias, permitiendo que el alumnado pueda aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad de sus respectivos territorios.

Además, los dos participantes con mejor expediente académico tendrán la oportunidad de completar su formación en Extremadura mediante una pasantía técnica en la que conocerán experiencias de referencia en gestión de residuos desarrolladas por municipios y entidades supramunicipales extremeñas.

Uno de los principales valores añadidos del curso es la participación activa de los consorcios de gestión medioambiental de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, Promedio y MásMedio, cuyos equipos técnicos aportarán su experiencia en la planificación y prestación de servicios públicos ambientales, compartiendo modelos de gestión que han demostrado su eficacia en el ámbito local.

Esta formación cuenta con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la colaboración de la Secretaría Técnica de la Carrera Administrativa Municipal (SETCAM) y, en esta tercera edición, la implicación de la Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia (Amuprolago).