Garrovillas de Alconétar estrena título de Interés Turístico Regional en su XXVI Fiesta del Almendro en Flor

La diputada de Turismo y alcaldesa de Garrovillas, Elísabeth Martín, y la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Guitérrez, en la presentación de la XXVI Fiesta del Almendro en Flor - EUROPA PRESS

CÁCERES, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Garrovilas de Alconétar va a celebrar este sábado, 28 de febrero, su Fiesta del Almendro en flor que llega a su vigésimo sexta edición y estrena el título de Interés Turístico Regional, con una programación que incluye rutas senderistas, degustaciones gastronómicas y conciertos.

Se trata de una cita con la naturaleza que cubre los campos del color blanco y rosáceo de los almendros, que se encuentran ahora mismo en su punto óptimo de floración, un espectáculo natural que dura apenas diez días y que Garrovillas aprovecha como un recurso para dinamizar el mundo rural y dar a conocer la zona, que cuenta con unas 1.000 hectáreas de esta plantación.

El fin de semana pasado ya se celebró la VI Feria del Almendro para impulsar las posibilidades gastronómicas e industriales de este fruto seco, y el próximo sábado se desarrollará la fiesta con un programa más lúdico y en el que se espera la participación de unas 700 personas.

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y la diputada de Turismo y alcaldesa de Garrovillas, Elísabeth Martín, han presentado la programación de esta fiesta que ofrece unos bellos paisajes que son "un punto de encuentro de visitantes, de familiares, también de creadores y, por supuesto, amantes de la naturaleza y de las tradiciones de nuestra tierra", ha dicho Gutiérrez.

Se trata de una oferta de turismo más en la provincia "que no solo está vinculada al patrimonio monumental, sino también a los recursos naturales y tradicionales que tenemos en nuestra tierra", ha explicado Gutiérrez, que ha apuntado que estas actividades también ayudan a desestacionalizar el turismo y la llegada de visitantes a las comarcas.

La alcaldesa de Garrovillas de Alconétar, Elísabeth Martín, ha incidido en que hay que aprovechar al máximo la época de floración del almendro, por lo que se organizan actividades los dos fines de semana y, también durante la semana se realizan rutas y visitas guiadas.

Pero el día grande será el próximo sábado, 28 de febrero, con un programa de actividades que comenzará a las 9,30 horas en la Plaza Porticada de la localidad, donde comenzarán las rutas y donde se podrá degustar un desayuno con café y el dulce típico, la perrunilla o el cagajón.

Después comenzarán las rutas de senderismo, a caballo o en bicicleta que partirán por distintos caminos debidamente señalizados para llegar todos al paraje de Gallito, un espacio municipal que el ayuntamiento amplió el año pasado comprando un terreno que estaba al lado para hacer más aparcamientos "porque ya se nos quedaba pequeño el paraje", ha explicado la alcaldesa.

Allí la jornada estará amenizada con música, a cargo de la orquesta local Bolero, y luego se venden los tickets del plato típico de esta época del año que son las berzas con buche y el escabeche, al precio de 7 euros. Por la tarde hay animación para la gente más joven con dos djs que acuarán en la carpa que se instala para la fiesta.

"Pero el plato principal es estar en ese paraje rodeados de almendros que están ahora mismo espectacular y no solo por el color, sino también por el olor que desprende la flor del almendro que parece que te introduce como un poco al turrón de almendras", ha explicado la alcaldesa.

Para participar en las rutas, que el año pasado congregaron a unas 700 personas, se puede hacer una inscripción previa online pero también se puede realizar en la plaza, media hora antes de la salida. Todas las actividades son gratuitas excepto la degustación de coles con buche.