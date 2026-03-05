La gestora cultura Sonia Montero, protagonista de un nuevo vídeo de la Diputación de Cáceres

Sonia Montero, gestora cultural de Segura de Toro, protagoniza el nuevo vídeo de la Diputación de Cáceres por el 8M - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres continúa difundiendo en sus redes sociales la campaña 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos' con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8M) para dar voz y visibilidad a mujeres que han contribuido al desarrollo socioeconómico del mundo rural.

En esta nueva entrega la protagonista es Sonia Montero González, gestora cultural en Segura de Toro, en el Valle del Ambroz, que cuenta la importancia del papel que han jugado las mujeres en el mundo de la cultura. "Siempre han existido mujeres en la sombra que mantenían vivos los aspectos culturales, desde lo familiar hasta actividades como las reuniones para lavar, conversar y para construir redes de apoyo", explica en el vídeo.

La historia que cuenta Sonia se remonta siglos atrás y narra cómo algunas mujeres crearon la cantina escolar en Segura de Toro. Una mujer organizó la cantina para alimentar a niños y niñas del pueblo que lo necesitaban. Ella gestionaba todo, aunque se habla de que fueron más de una; lamentablemente en el documento no aparecen sus nombres.

"Eso es otra prueba más de que las mujeres muchas veces quedaban en segundo plano", ha manifestado Montero, al tiempo que ha subrayado que aún queda camino por recorrer, especialmente en el ámbito rural, un camino que se puede "recorrer y avanzar junto a los hombres, como compañeros y aliados para construir unidad".

Esta tarde, en las redes sociales de la Diputación de Cáceres, se difundirá un nuevo vídeo con el testimonio de Delfina Florencio, mujer emprendedora jubilada y ex presidenta de la Asociación de Mujeres de Cañaveral, en la mancomunidad de Riberos del Tajo.

Cabe recordar que hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la institución provincial compartirá cada día historias y testimonios de mujeres de la provincia.