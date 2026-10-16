El Gobierno de la Diputación de Cáceres perfila el Presupuesto para 2027 que espera aprobar a principios de noviembre

Gobierno de la Diputación de Cáceres reunido para perfilar los presupuestos de 2027 - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PIORNAL (CÁCERES), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este viernes una reunión de trabajo con su equipo de Gobierno para perfilar los Presupuestos de la institución provincial del año 2027.

La cita se ha producido en la Hospedería La Serrana de Piornal, donde se han puesto encima de la mesa unas cuentas que "aumentarán de manera considerable para reforzar el compromiso con el medio rural, generar oportunidades, garantizar la igualdad, impulsar las políticas sociales y fortalecer la cooperación", ha dicho Morales.

La previsión es que a principios del mes de noviembre pueda estar aprobado el presupuesto, de modo que entre en funcionamiento en el arranque del año, informa la diputación cacereña.

Cabe recordar que los presupuestos del actual ejercicio --que fueron aprobados por unanimidad con los votos de PSOE y PP-- ascienden a 227,76 millones de euros si se incluye el presupuesto consolidado que incorpora a los organismos autónomos.

Así, el presupuesto inicial de la Diputación de Cáceres para 2026 alcanzó los 201,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más de 14,3 millones respecto al anterior ejercicio y un incremento porcentual del 7,64%.

Si se suman los presupuestos del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), el Consorcio MásMedio, que ha gestionado 24,25 millones (31,21% más), y los presupuestos del Museo Pérez Comendador-Leorux de Hervás y la Institución Ferial de Trujillo, se alcanzan los 227,76 millones de presupuesto en este 2026.