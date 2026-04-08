La historiadora Encarnación Lemus inicia el ciclo de conferencias 'Tiempo negro' en Cáceres este jueves - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La historiadora extremeña Encarnación Lemus López será la encargada de dar inicio este jueves, 9 de abril, a la programación de la tercera edición del programa 'Tiempo Negro', organizado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres.

Bajo el título 'América: tierra de esperanza para los republicanos españoles', Lemus abordará el periplo de miles de personas forzadas a abandonar el país por motivos políticos y cómo fueron asentándose en distintos países americanos, su integración en las sociedades de acogida y su activismo.

La charla se celebrará a las 19,00 horas en el Salón de Actos del edificio Pintores 10 en Cáceres, con entrada libre hasta completar el aforo.

Cabe recordar que este programa organizado por la diputación cacereña está dedicado en esta ocasión al exilio español tras la Guerra Civil. Se celebrará del 9 de abril al 29 de mayo en diferentes espacios de la capital cacereña, con charlas de historiadores, un concierto de flamenco a cargo de Manuel Gerena, teatro hecho por jóvenes, y dos exposiciones, una de ellas a cargo de José Manuel Ciria, que realizará intervenciones en varias ubicaciones.

SOBRE LA PONENTE

Nacida en Villafranca de los Barros, Lemus López es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva, habiendo impartido clases en las universidades de Michigan, París-Diderot, Santiago de Chile o Florencia.

Está especializada en el estudio del exilio republicano y en la historia de la transición española, temas sobre los que ha publicado más de una treintena de libros y artículos científicos. Su último libro titulado 'Ellas. Las estudiantes de la residencia de Señoritas', fue distinguido en 2023 con la concesión del Premio Nacional de Historia.

Actualmente, es directora de la colección 'Memoria Democrática' que edita el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, informa la diputación cacereña.