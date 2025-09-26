Huélaga estrena Centro de Día con una inversión de 200.000 euros de los planes Activa de la Diputación de Cáceres

Huélaga (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

El municipio cacereño de Huélaga cuenta ya con un Centro de Día que se ha inaugurado tras una inversión de más de 200.000 euros procedentes de los planes Activa de la Diputación de Cáceres. De esta forma se cumple con el objetivo de que "la gente mayor tenga un cuidado digno y pueda seguir en sus pueblos todo el tiempo que quiera".

Así lo ha indicaco el vicepresidente Tercero de Fomento de la diputación cacereña, Luis Fernando García Nicolás, que ha asistido a la apertura de este nuevo servicio que permitirá ofrecer un servicio de "calidad" a los habitantes de esta localidad.

Con una capacidad para una veintena de usuarios y usuarias, el centro, de casi 400 metros cuadrados, cuenta con comedor, cocina, terraza, sala de estar, recepción, sala de médico, de rehabilitación, cuartos de baño o lavandería, entre otras estancias.