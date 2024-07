El jazz contemporáneo de Iván G. 'Melon' Lewis llega este ciernes a Los Conciertos de Pedrilla de Cáceres

CÁCERES, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jazz clásico con tintes contemporáneos de Iván G. 'Melon' Lewis llega este viernes, 19 de julio, a Los Conciertos de Pedrilla que organiza cada verano la Diputación de Cáceres para amenizar las noches veraniegas de la capital cacereña.

Será a partir de las 22,30 cuando el ganador de un Grammy Latino se suba al escenario de los jardines del Museo Casa Pedrilla en esta segunda cita de uno de los programas culturales de la diputación cacereña más esperados cada verano.

Este pianista, compositor y productor cubano ofrecerá un recital de jazz de esencias clásicas con tintes contemporáneos y ritmos de su tierra, acompañado de trompeta, saxo, conga y contrabajo.

Hasta las 14,00 horas del día del concierto se podrán todavía adquirir las entradas, a un precio de 5 euros, a través de la plataforma Entradium. Las que no hayan sido vendidas vía online, serán puestas a la venta en taquilla antes del concierto.

Cabe recordar que todo lo recaudado en la venta de las entradas será destinado, tal como indicó en su día la diputada de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, a asociaciones con fines solidarios y benéficos.

SOBRE IVÁN G. 'MELÓN' LEWIS

Este músico, nacido en Pinar del Río, en Cuba, ha actuado en los principales escenarios del jazz internacional, pero, tal como él mismo dice, "Extremadura marca una etapa en mi vida increíble, irrepetible y prodigiosa".

Extremadura fue la tierra que le acogió desde el año 2000, en la que, alternando con Madrid, sigue viviendo y desde la que parte a sus múltiples compromisos musicales por todo el mundo.

Ganador del Latin Grammy 2021 al mejor álbum de jazz latino con Voyager, el cubano Iván 'Melón' Lewis es reconocido como uno de los pianistas más influyentes de su generación.

Melón es un habitual en los festivales y salas de jazz más importantes del mundo, tales como Jazz in Marciac, San Francisco Jazz, New York – Blue Note Jazz club, Washington Kennedy Center, Montreaux Jazz Festival, Festival de Jazz de Barcelona, Jazz Plaza de La Habana, entre muchos otros; compartiendo escenario con las figuras más relevantes del género, Wynton Marsalis, Chucho Valdés, Giovanni Hidalgo, Paquito D'Rivera, etc.

Paralelamente ha desempeñado una activa labor pedagógica, y ha sido invitado a impartir clases magistrales en instituciones académicas de reconocido prestigio internacional, como Berklee College of Music (Valencia), Codarts Rotterdam (Países Bajos) o Taller de Musics de Barcelona.