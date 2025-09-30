Llega a la provincia de Cáceres el Mes de la Cultura Sefardí con un amplio programa de actividades transfronterizas

Presentación del Mes de la Cultura Sefardí que desarrollará actividades en varios municipios de la provincia y en Marvâo (Portugal) - EUROPA PRESS

Las primeras citas serán este sábado, 4 de octubre, en Brozas y Marvão, y seguirán en Valencia de Alcántara, Cáceres y Alcántara

Las localidades cacereñas de Brozas, Valencia de Alcántara, Alcántara y Cáceres y la portuguesa de Marvão se han unido para desarrollar el Mes de la Cultura Sefardí con un amplio programa de actividades, del 4 de octubre al 8 de noviembre, que incluye cuentacuentos, rutas guiadas, conciertos y talleres gastronómicos y de danza.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto europeo 'Kaminos. De Sefarad a un mundo nuevo' cofinanciado por el Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y liderado por la Diputación Provincial de Cáceres.

El objetivo es poner en valor el patrimonio cultural inmaterial compartido a ambos lados de La Raya como son los vestigios de la cultura sefardí para potenciar la cooperación entre Cáceres y Portugal. El proyecto plurianial cuenta con un presupuesto total de 1.092.000 euros, de los cuales 559.000 están gestionados por la institución provincial.

La programación se ha presentado este martes en rueda de prensa por parte de la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, junto a Gil Fernandes, representante de la Câmara Municipal de Marvão; Fernando Jiménez, cronista de Cáceres, y el actor Vicente Rodríguez.

Gutiérrez ha explicado que con esta actividad "reconocemos de alguna manera la diversidad que nos define como país y como territorio producto del legado y de la cultura sefardí, más allá de los conflictos bélicos y de la situación actual que se está viviendo, que nada tiene que ver con este legado". A este respecto ha aprovechado para "pedir una vez más que cese cuanto antes el conflicto y el genocidio que está ocurriendo en Gaza".

Por su parte, el representante de la Câmara Municipal de Marvão, Gil Fernandes, ha explicado que tras la expulsión de los judíos de España, en 1492, muchos de los cuales se asentaron en Portugal y se inició "una buena relación de amistad y de gran proximidad con la cultura". De hecho, en muchos municipios portugueses del Alentejo en la actualidad "hay personas que todos los días lo que comen, los hábitos que tienen, vienen de la cultura sefardí", ha explicado.

UNA PROGRAMACIÓN DIVERSA Y PARTICIPATIVA

El programa del Mes de la Cultura Serfadí comienza este fin de semana, concretamente el sábado 4 de octubre en Brozas con talleres de danzas y caligrafía sefardí, narraciones orales, teatro de calle y conciertos como el del grupo Balsamia. En paralelo, en Marvão se celebrarán jornadas formativas y un concierto de música sefardita con Naranj, en el Largo de Camôes.

El 18 y 19 de octubre, la cita se traslada a Valencia de Alcántara, donde se desarrollarán diálogos sobre Sefarad, cuentacuentos, talleres de canto y percusión, rutas teatralizadas y el concierto de Milo Ke Mandarini, un duo musical formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín, dedicado a la investigación y divulgación de músicas modales del Mediterráneo y la cultura sefardí. Será en la sala de conferencias del Museo Etnográfico.

El programa se completa con la ruta senderista transfronteriza 'El éxodo sefardí', que conectará Valencia de Alcántara con Portagem. Se celebrará el domingo 19 de octubre guiada por la empresa Aventurex y dramatizada por la Asociación Cultural Boda Regia y la Universidade Senior de Marvão. Se recorrerán 17 kilómetros en una ruta de dificultad moderada.

Cáceres será protagonista los días 24 y 25 de octubre con la representación teatral 'La Boda', una obra de teatro ambientada en el siglo XV, protagonizada por jóvenes de Hervás, escrita y dirigida por Miguel Gómez, dramaturgo y director de Los Conversos. La cita es el viernes día 24 a las 20,45 horas en el Teatro Capitol.

Y el sábado, 25 de octubre, se celebrarán en la capital cacereña talleres de danzas y de elaboración de pan Jalá, rutas guiadas por el legado sefardí y un concierto homenaje a la poeta Clarisse Nicoïdski a cargo de Tanit Navarro y Marcelo Schnock.

La ruta teatralizada saldrá a las 18,00 horas del Palacio de la Isla, sinagoga de la Judería nueva de Cáceres, y concluirá en la ermita de San Antonio, sinagoga de la Judería vieja. Estará amenizada por el actor y rapsoda Vicente Rodríguez y guiada por el cronista oficial de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal.

La jornada del 25 de octubre concluirá en Cáceres con un concierto del dúo Tanit Navarro y Marcelo Schnock, en el Ateneo a las 21,30 horas. Llevará por título 'El color del tiempo' y será un homenaje al poeta Clarisse Nicoidski.

Finalmente, el 8 de noviembre en Alcántara se cerrará la programación con talleres de música y caligrafía sefardí, narración oral, teatro y el esperado concierto de Evoéh, grupo que fusiona lenguas y tradiciones en un viaje sonoro de raíces sefardíes.

La programación completa, los detalles de las actividades así como las inscripción a aquellas a actividades con aforo limitado podrán realizarse a través de la página web del Mes de la Cultura Sefardí.