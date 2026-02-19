La localidad cacereña de Acebo avanza en la puesta en marcha de una comunidad energética integrada por 60 socios - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ACEBO (CÁCERES), 19 (EUROPA PRESS)

La localidad serragatina de Acebo ha acogido este jueves la cuarta reunión de coordinación del proyecto Transcom-Euroace, una iniciativa de cooperación transfronteriza orientada a impulsar la transición energética, la movilidad sostenible y la creación de comunidades energéticas en el territorio Euroace.

La jornada ha reunido a los principales socios del proyecto para analizar la situación técnica y económica de las actuaciones en marcha, así como definir los próximos objetivos estratégicos. Esta comunidad está integrada por 54 familias y 6 pymes o autónomos de la localidad, con el Ayuntamiento de Acebo como socio fundador.

La bienvenida institucional ha corrido a cargo de la diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García Gómez, quien ha destacado "la importancia de la cooperación entre administraciones y entidades para que la transición ecológica sea una oportunidad real de desarrollo en nuestros municipios rurales transfronterizos".

García ha recordado que son dos las iniciativas piloto que ha impulsado y acompañado la Diputación de Cáceres en el marco de este proyecto y con coste cero para los Ayuntamientos: Acebo y Zarza la Mayor.

Durante la sesión de trabajo se ha abordado el estado de ejecución técnica del proyecto, con la participación de la Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo, la Diputación de Badajoz, la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) y la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex). Asimismo, se ha presentado la situación económica y el grado de cumplimiento de los hitos establecidos.

Entre los próximos objetivos marcados destacan el lanzamiento de nuevas actuaciones de movilidad sostenible, la contratación de herramientas para la gestión y complementariedad de comunidades energéticas, el cumplimiento de los asesoramientos previstos y llegar a formar a 450 personas. Además, se ha planteado el refuerzo de las acciones de comunicación a nivel local, la eurorregión Euroace y europeo.

El momento central de la jornada ha sido la presentación oficial de la Comunidad de Energía Renovable de Acebo y la posterior visita a sus instalaciones.

"Están solamente pendientes de los permisos de Iberdrola para que empiecen a descontar en su factura de la luz" ha indicado la diputada, añadiendo que "es una satisfacción ver los frutos de este proyecto en el que hemos venido trabajando durante varios años y que refuerza el papel de los pequeños municipios como referentes en la innovación energética y como ejemplo de cooperación transfronteriza en esta eurroregión".

El proyecto Interreg Transcom Euroace está cofinanciado en un 75% por la Unión Europea a través del Programa de Cooperación Interreg VI A España-Portugal (Poctep) 2021-2027. Lo lidera la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) y cuenta con un consorcio de 13 socios de España y Portugal.

Entre ellos se encuentran las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, la Dirección General de Industria, Energía y Minas, la Dirección General de Desarrollo Rural, la Fempex, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Évora, y las comunidades intermunicipales portuguesas Cimaa, Cimac, Cimbb, Cimbal, y la Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo (AreanaTejo).

La Diputación de Cáceres, como entidad socia, ha contado con un presupuesto de 350.448 euros, para la construcción de una red transnacional de comunidades energéticas y contribuir así a la transición hacia un modelo energético más limpio y participativo.