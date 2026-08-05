Localizan los restos de al menos cinco personas en una fosa común entre Almoharín y Miajadas

Restos hallados en la fosa encontrada entre Almoarín y Miajadas. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ALMOHARÍN (CÁCERES), 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de búsqueda de represaliados en una fosa común ubicada entre las localidades cacereña de Miajadas y Almoharín han dado hasta el momento como resultado la aparición de al menos cinco personas.

La fosa se sitúa en el antiguo trazado de la actual carretera EX-206, junto al río Búrdalo, donde está desarrollando los trabajos la empresa Fotex junto a un equipo especializado de profesionales liderados por Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez.

Esta intervención está promovida por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial de Cáceres gracias a una subvención de 100.000 euros, concedida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática

De esta forma, la Diputación Provincial de Cáceres continúa así avanzando en su compromiso con la Memoria Democrática mediante los trabajos de investigación, localización y exhumación de, al menos, veintidós víctimas de la Guerra Civil y represión franquista.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado del alcalde de Miajadas, la alcaldesa de Almoharín y familiares de las personas desaparecidas.

Durante la visita institucional, el presidente de la institución provincial ha destacado el compromiso con la defensa de los derechos humanos, subrayando que este tipo de actuaciones no buscan únicamente conocer qué ocurrió, sino garantizar el derecho a la verdad y seguir construyendo una democracia más sólida y comprometida.

"Queremos hacer un relato pedagógico- ha incidido- para que la gente más joven de este país sepa realmente lo que pasó, porque algunos discursos de odio, de racismo, de xenofobia y de exclusión en el ámbito político llevan a esta barbaridad", recoge la diputación en una nota de prensa.

Morales ha garantizado que la Diputación de Cáceres va a continuar financiando estos trabajos con el fin de "encontrar los restos de todas las personas e identificar a los asesinados por el franquismo". "Vamos a continuar hasta el final de legislatura y vamos a incrementar la partida presupuestaria para conocer la verdad, y para que, dentro de las posibilidades que tenemos con estas inversiones, los familiares puedan resarcirse de alguna manera", ha añadido.

La intervención es fruto de un proceso de investigación histórica que ha combinado el análisis documental con los testimonios de familiares, vecinos e investigadores locales. Este trabajo previo ha permitido localizar una fosa común en el antiguo trazado de la actual carretera EX-206, junto al río Búrdalo, donde hasta el momento se ha constatado la presencia de al menos cinco individuos, algunos de ellos con evidencias compatibles con una muerte violenta.

CRITERIOS CIENTÍFICOS

Los trabajos se están desarrollando con criterios científicos y el máximo rigor técnico, garantizando la documentación de cada hallazgo y el respeto debido a las víctimas y a sus familias.

Este trabajo constituye un paso fundamental para avanzar en la identificación de las personas desaparecidas y contribuir al conocimiento de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y represión franquista.

Estos trabajos continuarán hasta el 21 de agosto y en estos días también se organizará una jornada de puertas abiertas, de cara a compartir los primeros hallazgos a la comunidad.

La codirectora del proyecto, Ana María Rabazo, ha explicado que los trabajos se centran en la localización de los restos de 22 personas desaparecidas. Por un lado, a 12 vecinos de Miajadas que fueron sacados del pueblo el 27 de agosto de 1936 (inicialmente eran 14 pero dos de ellos saltaron del camión), y por otro, a 10 vecinos de Almoharín, fusilados el 27 de noviembre del mismo año.

En un primer momento, ha apuntado Rabazo, se decía que los cuerpos de los vecinos de Miajadas los habrían depositado en el cementerio de Almoharín, pero a lo largo de la investigación y con la recuperación de testimonios de familiares, vecinos y relatos de investigadores locales, la secuencia de los hechos parece que fue distinta: la saca de Miajadas no llegó al cementerio de Almoharín sino que el camión paró a la altura de la Ermita San Bartolomé, popularmente conocida como 'El Santo'.

A pie de fosa también ha estado presente este miércoles el nieto de Vicente Llanos Nieto, que sabe lo que pasó gracias al testimonio de Bartolomé David, una de las personas que logró escapar del camión y sobrevivir. "Se tiraron del camión y este se rompió los dientes al saltar, siguió río abajo y llegó a una huerta en la que tenían familiares, para despedirse de la familia, y de ahí pasó a Santa Amalia, que estaba por la zona republicana, y de ahí pasó a Don Benito, donde dio el testimonio de todo lo que había pasado".

Algunas de las historias llegaron mucho más tarde, según el relato de Antonio Cano, vecino de Almoharín y ex alcalde de la localidad. "En mi primera legislatura, quizá el año 93 o 94, recibí un día la llamada de una persona. Se escuchaba que ya era mayor y me dijo que él había estado en el pelotón de fusilamiento de la gente de Almoharín. Se notaba que tenía muchas ganas de explicármelo todo, como si fuera un alivio. Contó que, de entre las personas que sacaron, había dos mujeres y que eran más valientes que los hombres, me decía que ellas daban ánimos a los hombres, que ellos estaban llorando y ellas gritaban '¡Viva la República!' '¡No Pasarán!'". Esas mujeres eran Servanda y Filomena, vecinas de Almoharín. De Filomena dicen que estaba embarazada en el momento de su asesinato.