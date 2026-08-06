Maltravieso Teatro lleva encuentros narrativos y música en directo a centros de mayores de municipios de Cáceres

La actriz Amelia David, de Maltravieso Teatro, en un encuentro con los mayores de Casas del Monte.
La actriz Amelia David, de Maltravieso Teatro, en un encuentro con los mayores de Casas del Monte. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 6 agosto 2026 15:52
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   CÁCERES, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Maltravieso Teatro pone en marcha el proyecto 'Experiencias. Encuentros Narrativos', una iniciativa financiada por la Diputación de Cáceres que nace para acercar la música en directo y la narración teatralizada a las personas mayores durante los meses de verano, época en la que muchos centros, residencias o pisos tutelados cuentan con una programación cultural más limitada.

   La propuesta se estructura en un espectáculo de unos 50 minutos en el que la actriz Amelia David pone voz a relatos como 'El cántaro roto', 'La pizca de sal' o 'El campesino', una historia de Jorge Bucay adaptada al estremeñu por OSCEC, acompañada por la guitarra en directo del compositor Mario Osuna.

   En la segunda parte, se invita al público a reflexionar sobre estas historias y también a compartir sus propias vivencias, cuentos, anécdotas o chascarrillos de infancia, indica la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.

   En muchos de estos encuentros han aflorado poemas escritos por los propios participantes, algunos dedicados a sus pueblos y otros centrados en la historia de sus familias o en acontecimientos que han marcado sus vidas.

   En aquellas localidades que no disponen de un centro de mayores, el proyecto adapta su formato para convertirse en una actividad intergeneracional, reuniendo a personas de distintas edades alrededor de la narración oral y generando espacios de encuentro en torno a los recuerdos, las historias y los relatos populares.

   El programa ha comenzado esta semana con sesiones en las localidades de Valverde de la Vera, Higuera de Albalat, Casas del Monte y Torremocha.

   El calendario continuará en Marchagaz este viernes, 7 de agosto, en Ladrillar, el sábado, en Garciaz, el día 13, en Pedroso de Acím, el 23, y finaliza en Malpartida de Cáceres el 27 de agosto.

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