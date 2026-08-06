Maltravieso Teatro lleva encuentros narrativos y música en directo a centros de mayores de municipios de Cáceres

La actriz Amelia David, de Maltravieso Teatro, en un encuentro con los mayores de Casas del Monte. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Maltravieso Teatro pone en marcha el proyecto 'Experiencias. Encuentros Narrativos', una iniciativa financiada por la Diputación de Cáceres que nace para acercar la música en directo y la narración teatralizada a las personas mayores durante los meses de verano, época en la que muchos centros, residencias o pisos tutelados cuentan con una programación cultural más limitada.

La propuesta se estructura en un espectáculo de unos 50 minutos en el que la actriz Amelia David pone voz a relatos como 'El cántaro roto', 'La pizca de sal' o 'El campesino', una historia de Jorge Bucay adaptada al estremeñu por OSCEC, acompañada por la guitarra en directo del compositor Mario Osuna.

En la segunda parte, se invita al público a reflexionar sobre estas historias y también a compartir sus propias vivencias, cuentos, anécdotas o chascarrillos de infancia, indica la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.

En muchos de estos encuentros han aflorado poemas escritos por los propios participantes, algunos dedicados a sus pueblos y otros centrados en la historia de sus familias o en acontecimientos que han marcado sus vidas.

En aquellas localidades que no disponen de un centro de mayores, el proyecto adapta su formato para convertirse en una actividad intergeneracional, reuniendo a personas de distintas edades alrededor de la narración oral y generando espacios de encuentro en torno a los recuerdos, las historias y los relatos populares.

El programa ha comenzado esta semana con sesiones en las localidades de Valverde de la Vera, Higuera de Albalat, Casas del Monte y Torremocha.

El calendario continuará en Marchagaz este viernes, 7 de agosto, en Ladrillar, el sábado, en Garciaz, el día 13, en Pedroso de Acím, el 23, y finaliza en Malpartida de Cáceres el 27 de agosto.