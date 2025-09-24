MásMedio adquiere equipos de medición de la calidad del agua en zonas de incendios antes de las lluvias - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha adquirido equipos de medición de la calidad del agua para las zonas de la provincia afectadas por los incendios, con el objetivo de adelantarse a posibles efectos adversos cuando lleguen las lluvias del otoño y puedan surgir problemas con la potabilidad.

El gerente de MásMedio, Gustavo Pérez, ha anunciado que, tal como se trasladó en su día al Comité de Incendios, ya se han adquirido equipos de medición cualitativa de PH y de turbidez para repartir a los ayuntamientos afectados por los incendios.

"Así nos adelantemos a las lluvias, y ahora que no hay problemas poder controlar diariamente la variación de la calidad en las captaciones de agua bruta", ha explicado.

Estos equipos se harán llegar a los operarios de los distintos ayuntamientos afectados, y se realizará una formación 'in situ' a la persona responsable "para que sepa cómo operan, cómo se calibra y cómo debe anotar los resultados que nos hará llegar de forma semanal para ir comprobando el estado de las captaciones".

En este sentido, Pérez ha incidido en la importancia de la actuación rápida de los operarios, "que están día a día en el servicio y son los que van a llegar más rápido y van a poder alertarnos frente a un incremento del PH o de la turbidez".

"Es una medida que nos va a permitir adelantarnos a posibles efectos adversos, a valorar la necesidad o no de cerrar una captación, y va a ser especialmente importante después saber el tiempo que hemos tardado, el tiempo que tarda una captación en volver a recuperar la normalidad y poder volver a introducirla dentro del servicio de abastecimiento", ha concluido.