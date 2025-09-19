MásMedio instala 25.750 contadores digitales y con telelectura en 29 municipios de la provincia de Cáceres

CÁCERES 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha instalado 25.750 contadores digitales y con telelectura en 29 municipios de la provincia de Cáceres, con lo que se beneficiarán más de 22.000 abonados, y se avanza en el cambio en la gestión del ciclo integral de agua con soluciones aplicadas al ámbito rural.

La renovación del parque de contadores se ha llevado a cabo en los municipios integrados en el proyecto 'Aqua-Ceres Digitalización del Ciclo Integral del Agua de la Provincia de Cáceres', beneficiario de la subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco de las ayudas a proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (perte digitalización del ciclo del agua), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la UE-Next Generation.

El contrato, que cuenta con un importe de adjudicación de 3,18 millones de euros se divide en tres lotes y cuenta con un plazo de ejecución de 8 meses. Las empresas adjudicatarias de cada Lote, Aqualia, Aqlara y Aquanex, ya han mantenido reuniones de coordinación e inicio del contrato con la gerencia y el equipo técnico del Consorcio MásMedio, por lo que en las próximas semana comenzará el suministro e instalación de los equipos en los municipios.

EQUIPOS GRATUITOS

Estos equipos serán instalados de forma totalmente gratuita para el usuario y permitirán controlar, de forma eficiente y en tiempo real, los consumos, averías internas y otras incidencias del parque de contadores, además de permitir al Consorcio MásMedio contar con los datos necesarios para reducir fugas y afecciones sobre los servicios e instalaciones.

Desde el Consorcio MásMedio se informará a todos los municipios de plazos y procedimientos durante la instalación de los equipos. Cualquier incidencia podrá ser comunicada por los vecinos y vecinas y por los ayuntamientos por las vías que el Consorcio MásMedio dispondrá específicamente para este fin y este contrato.

Este despliegue de contadores se une a la ejecución de la red de comunicaciones LoRa, que ya se encuentra en fase de implantación en los municipios. Esta red será la que permita trasladar los datos hasta el puesto central de control del Consorcio MásMedio, situado en Cáceres. La red, propiedad del Consorcio MásMedio y la Diputación, permitirá, además de comunicar los equipos del ciclo integral del agua, conectar otros dispositivos IoT de los municipios.

Con esto, ha manifestado el vicepresidente del consorcio y diputado provincial, Javier Prieto, "continuamos impulsando el cambio en la gestión del ciclo integral del agua en la provincia, con soluciones técnicas aplicadas a la gestión de servicios en el ámbito rural".

Los municipios incluidos en este proyecto son Abadía, Acebo, Alcántara, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Caminomorisco, Carbajo, Carcaboso, Carrascalejo, Casas de Millán, Cedillo, Cilleros, Garvín, Herrera de Alcántara, Herreruela, Holguera, Hoyos, La Granja, Majadas, Malpartida de Plasencia, Membrío, Mirabel, Pedroso de Acím, Peraleda de San Román, Perales del Puerto, Salorino, Santiago de Alcántara, Villamiel y Villar del Pedroso.